Video | Se incendió un auto en pleno centro de Roca y terminó destruido: el conductor logró salir a tiempo

Un dramático momento se vivió durante las primeras horas de este 6 de agosto cuando un vehículo quedó totalmente consumido por un incendio. El hecho se registró en pleno centro de Roca y pese a los intentos por sofocar el fuego, las pérdidas fueron totales.

Cómo fue el incendio en pleno centro de Roca

El siniestro ocurrió cerca de las 7.30 sobre la calle Villegas, a pocos metros de la intersección con Sarmiento, un sector de intenso tránsito vehicular por el comienzo de la jornada laboral.

Según el relato del propio conductor, todo inició de manera imprevista cuando circulaba por el sector mencionado y se percató de que salía humo desde la zona del cenicero.

Ante esta situación, el hombre logró frenar la marcha de su Renault 9 al costado de la calzada y descendió rápidamente para pedir auxilio a quienes transitaban por la misma vía. Sin embargo, la desesperación aumentó al constatar que ningún otro conductor contaba con un matafuegos para intentar controlar el foco.

Lamentablemente, las llamas de propagaron rápidamente y tomaron por completo el vehículo generando una densa columna de humo que se podía observar desde varias cuadras.

El Renault 9 quedó totalmente destruido por las llamas. Foto: Juan Thomes

Tras recibir el aviso, arribaron al sitio efectivos policiales para restringir el tránsito y Bomberos Voluntarios que se encargó de extinguir el fuego. Si bien no se registraron personas heridas, los daños materiales fueron totales.