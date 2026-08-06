Rutas nacionales: la Legislatura convocará a senadores y diputados por Río Negro para conocer sus gestiones

La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría, en un tratamiento «sobre tablas», un proyecto presentado por el bloque de Juntos Somos Río Negro para convocar a los senadores y diputados nacionales por Río Negro para que informen las gestiones realizadas por el cuestionado estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia.

El proyecto de Comunicación 876/2026 expresa «la necesidad de que concurran a un plenario de las Comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, y Asuntos Constitucionales y Legislación General de esta Legislatura» en fecha a confirmar para que informen «gestiones institucionales, políticas y legislativas realizadas ante el Poder Ejecutivo Nacional y demás organismos competentes para acompañar las acciones impulsadas por el señor Gobernador de la Provincia de Río Negro tendientes al traspaso a la órbita provincial de las rutas nacionales».

En los fundamentos del proyecto presentado por el bloque oficialista se indica que «la posibilidad de avanzar hacia un esquema de administración provincial de determinadas rutas nacionales constituye una oportunidad para construir soluciones definitivas a problemas que durante décadas han condicionado el desarrollo económico, la producción, el turismo, la conectividad y, fundamentalmente, la seguridad de

miles de rionegrinos».

Agrega que «resulta indispensable y necesario que quienes representan a Río Negro en el Congreso Nacional informen ante esta Legislatura cuáles han sido las acciones concretas desarrolladas para acompañar las gestiones del Gobierno Provincial, contribuyendo de ese modo a fortalecer la unidad institucional de la provincia frente a un desafío estratégico para su presente y su futuro».

La sesión incluye varios temas, entre los que se destaca el proyecto de pase a planta permanente de más de 4.000 contratados, se desarrolla con la presencia de 45 de los 46 legisladores y acompañan desde las gradas funcionarios del Ministerio de Gobierno, de la Secretaría de la Función Pública, algunos comisionados de fomento y dirigentes y afiliados a ATE que realizan un acampe desde anoche frente a la sede del parlamento provincial; como así también de Unter.