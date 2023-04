Javier Milei sumó a su primer concejal en el Alto Valle Oeste

En Fernández Oro el oficialismo se impuso con por un amplio margen por lo que Gustavo Amati se convertirá en el próximo intendente de la ciudad. De acuerdo a los resultados el Concejo Deliberante quedará conformado por tres bloques: Juntos Somos Río Negro (JSRN), el Frente de Oro y la novedad Primero Río Negro.

Con el triunfo del candidato oficialista en Fernández Oro se definió la composición del Concejo Deliberante. En la ciudad habrá tres voces: dos de Juntos Somos Río Negro, Ariel Vidal como presidente del Concejo Deliberante y Marina Marini vicepresidenta, Christian Artero del Frente de Oro, y la novedad de la fuerza Primero Río Negro que a nivel nacional tiene de exponente al libertario Javier Milei, Antonella Crespo.

El candidato a intendente Daniel Molina, expresó “fue un excelente resultado entendiendo que fuimos contra tres aparatos, Juntos Somos Río Negro, Juntos por el Cambio y el propio Peronismo local, que ya ha gobernado y es de amplio conocimiento en la ciudad. Para ser la primera elección es una elección ganada, teniendo en cuenta que es un equipo de jóvenes que nunca militó y nunca hizo política, y que hayamos logrado una concejal es una elección ganada. Desde acá vamos a empezar a construir para los próximos cuatro años para ser el próximo gobierno de Fernández Oro. Con todo lo que hicieron tratando de ensuciar nuestra imagen la ciudadanía no les creyó, logramos más de lo que esperábamos”.

Por su parte, la concejala electa Antonella Crespo de 26 años, expresó, “fue una elección bastante complicada, pero pudimos triunfar. Soy nueva en esto, tengo un apoyo muy lindo, quiero agradecer a la gente que nos apoyó y nos siguen acompañando. Esto recién empieza voy a trabajar por la gente, la inclusión, voy a dejar lo mejor de mi siempre con honestidad. Soy una persona trabajadora estoy acostumbrada a cumplir horario, no voy hacer una concejal que va a trabar solo una hora por semana. También agradecer a Daniel que confió en mí que me dio esta oportunidad. Esto recién empieza, estamos trabajando en un montón de proyectos de ordenanzas que voy a presentar la primer semana que asuma. No hay tiempo para perder, la gente la esta pasando mal y desde lo que yo pueda ayudar lo voy hacer día a día».

En Fernández Oro, en la lista de concejales electos, Juntos Somos Río Negro se impuso con el 37,47%. En segundo lugar, se ubica el partido vecinal Frente de Oro con el 23,55%. Le sigue Juntos por el Cambio con el 16,78% y Primero Río Negro que alcanzó el 16,42%.