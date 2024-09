Javier Milei viajará a China: Swap, comercio bilateral e inversiones, los motivos detrás de la visita

El presidente Javier Milei sorprendió al anunciar que realizará una visita oficial a China en enero de 2024. Habló en el programa de Susana Giménez. Este acercamiento marca un giro importante en su postura hacia el gigante asiático, a quien había criticado duramente durante su campaña electoral. Cuáles son los motivos detrás de la visita.

En una entrevista reciente con Susana Giménez, Milei calificó a China como «un socio comercial muy interesante», dejando atrás sus declaraciones previas en las que rechazaba toda relación con lo que llamó «gobiernos comunistas».

Este cambio en su política exterior fue luego explicado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con Radio Mitre, donde detalló los motivos detrás de este acercamiento.

Por qué cambió la relación de Javier Milei con China

Durante la entrevista con Susana Giménez, transmitida el pasado domingo, Milei se refirió a China como un socio clave para Argentina. «Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador de China y, al otro día, destrabaron el swap», explicó Milei, haciendo referencia a la reprogramación del acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países.

Según el presidente, China es un socio comercial que no impone condiciones. «Ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten», afirmó el mandatario.

Esta declaración contrasta con la retórica que utilizó durante la campaña presidencial, cuando se mostró en contra de mantener relaciones con países de corte comunista. En ese momento, Milei aseguró que no promovería relaciones con naciones como China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte o Nicaragua.

Sin embargo, su visión parece haber cambiado ante la necesidad de fortalecer los lazos comerciales y económicos de Argentina en un contexto global complejo.

Guillermo Francos y las razones del acercamiento de Milei y Xi Jinping

En la mañana del lunes, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, brindó más detalles sobre las razones que llevaron al presidente a cambiar su postura hacia China. En diálogo con Radio Mitre, Francos explicó que «Argentina tiene una relación comercial importante con China. Hay inversiones chinas en el país y está el tema del swap».

En ese sentido, destacó que el gigante asiático ha actuado de manera efectiva cuando Argentina ha requerido su apoyo en momentos de dificultad económica. «China siempre ha obrado eficazmente y ha respondido a los requerimientos que le ha formulado nuestro país en situaciones complejas», agregó Francos.

Además, el jefe de Gabinete subrayó que, aunque existen diferencias ideológicas con China, no se pueden ignorar las relaciones comerciales con una economía tan poderosa. «Sin perjuicio de la diferencia ideológica, las relaciones comerciales de un país de la magnitud y de la historia de China no pueden soslayarse de ninguna manera«, afirmó.

Francos también confirmó que la visita oficial de Milei a China tendrá lugar en enero de 2024, aunque la fecha exacta aún no ha sido definida y deberá coordinarse con el presidente chino, Xi Jinping.

Qué rol juega el swap en el vínculo de Javier Milei con China

Uno de los puntos clave de la relación entre Argentina y China es el swap de divisas, un acuerdo financiero que fue esencial para estabilizar las reservas del Banco Central argentino en los últimos años.

El swap es un intercambio de monedas que permite a Argentina utilizar yuanes chinos para financiar su comercio con el país asiático, sin necesidad de recurrir a dólares, lo que alivia la presión sobre las reservas de divisas extranjeras del país sudamericano.

Milei destacó este punto en la entrevista con Susana Giménez, señalando que el embajador chino en Argentina destrabó rápidamente el swap tras una reunión con su gobierno. El acuerdo financiero entre ambas naciones es considerado un pilar fundamental en la relación bilateral, y su reactivación fue vista como un paso clave para mantener el flujo comercial entre ambos países.

China y Argentina, una relación en crecimiento

China es uno de los principales socios comerciales de Argentina, y el intercambio entre ambos países ha crecido de manera sostenida en las últimas dos décadas. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2023 el comercio bilateral superó los 16.000 millones de dólares, con exportaciones argentinas de productos agropecuarios y minerales, e importaciones de maquinaria y tecnología de origen chino.

Además, China realizó importantes inversiones en infraestructura en el país, especialmente en el sector energético. La construcción de represas hidroeléctricas y proyectos de energía nuclear son ejemplos de la colaboración entre ambos países.

Desde el gobierno aseguraron que esas inversiones generaron empleo y fueron vistas como una oportunidad para desarrollar el potencial energético del país.

Cuáles fueron las críticas de Milei durante la campaña

El cambio en la postura de Milei hacia China generó debate en el ámbito político. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato fue muy crítico de las relaciones con los países que identificaba como «comunistas».

En un intento por diferenciarse del kirchnerismo, que durante sus gobiernos fomentó la relación con China, Milei llegó a afirmar: «Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China».

Sin embargo, tras asumir la presidencia, el líder libertario parece haber reconsiderado su enfoque, reconociendo la importancia económica de China para Argentina. Este cambio no fue justificado por sus allegados como una decisión pragmática, basada en los intereses económicos del país. «El presidente ha reconocido que China es un socio comercial muy interesante», subrayó Francos en la entrevista radial.