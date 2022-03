Juan Manzur, jefe de Gabinete: «la unidad es un punto que no es negociable»

En medio de los cortocircuitos dentro de la coalición del Frente de Todos, el jefe de Gabinete Juan Manzur, pidió por la unidad del espacio político a la que calificó de «innegociable».

«Nosotros trabajamos por la unidad. No tengo dudas. Tenemos diferencias, como en todas partes, esto es normal. Lo que no tenemos que perder es el objetivo, y en ese contexto la unidad es un punto que no es negociable dentro de nuestro espacio político«, afirmó el funcionario en declaraciones televisivas.

Y continuó: «Vamos a seguir trabajando por la unidad y fundamentalmente por lo que nos pidió el Presidente de la Nación, que es priorizar los principales problemas que hoy tienen los argentinos. Son momentos en los que hay que tener un poquito de prudencia, de serenidad y obviamente poner por arriba de las cuestiones sectoriales los principales problemas a resolver de todo el pueblo argentino».

El exgobernador tucumano definió de «institucional» la relación entre el presidente, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner; y aunque aseguró desconocer si hablaron en los últimos días, destacó que el eje del Gobierno está en «atender los problemas del pueblo argentino».