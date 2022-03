Fernández: «Valoro a Máximo y a Cristina pero las decisiones las tengo que tomar yo»

El presidente Alberto Fernández habló públicamente sobre las diferencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner y con el diputado nacional Máximo Kirchner, y se mostró dispuesto a reunirse con ellos para superar las crecientes tensiones en el Frente de Todos.

“Yo valoro a todos, valoro a Máximo (Kirchner), a Cristina (Kirchner). Lo que digo es cómo funciona un gobierno. No existe la presidencia colegiada, puedo escuchar a todos pero las decisiones las tengo que tomar yo”, sentenció el Jefe de Estado en declaraciones a radio El Destape.

Además, llamó a garantizar la unidad en la coalición oficialista más allá de las diferencias internas: “Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismo, egoísmo, política, de desunirnos”.

“Cuando planteé la necesidad de que encaremos un futuro hacia el 2023 pensando en las Paso, donde todos puedan participar, donde cada uno pueda representar lo que el espacio contiene, lo hice no para molestar a nadie sino para preservar esta unidad”, aseguró el Presidente.

Fernández recordó que, poco después de haber sido postulado por Cristina Kirchner para ser el candidato a presidente en 2019, él manifestó que “la unidad era una condición necesaria pero insuficiente”.

“Con eso lo que yo decía era que, además de estar unidos, tenemos que proyectar un país que se parezca. Porque el derecho de la unidad no es mágico. Ahora, dije que era una condición necesaria. Que sea una condición necesaria quiere decir que nosotros tenemos que estar unidos porque no podemos permitir es que vuelvan a operar en la Argentina los que gobernaron, dejaron las cosas que dejaron”, completó.

En tal sentido, el primer mandatario reconoció que es “evidente” que en el Frente de Todos no existen miradas parecidas sobre algunas cuestiones. “También es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen, pero no me acompañaron. Bueno, yo respeto eso porque no necesariamente todos tenemos que pensar igual y en la diversidad tenemos que respetarnos”, reconoció.

Pero el Presidente reiteró que su vocación es la de mantener la unidad y, por ello, advirtió: “De mi parte no esperen un solo gesto para romper la unidad”.

“Escucho a todos. El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo, y eso creo que hay que entenderlo. Así funciona la República Argentina”, insistió.

Cuando le preguntaron si seguía creyendo, tal como lo hacía en la campaña hacia las presidenciales de 2019, que “con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede”, Alberto Fernández planteó: “No se puede sin nadie, ahora no se puede sin nadie, aquí nadie sobra, nadie está demás”.