Juan Martín, legislador del PRO, acompañó el acampe de los hospitalarios en Roca: «salud es prioridad»

Hace varias semanas los trabajadores hospitalarios de Río Negro llevan adelante un reclamo por mejoras salariales y mayores insumos en los centros de salud de la provincia. En este contexto, el legislador del PRO, Juan Martín junto a su compañero de banca Claudio Doctorovich mostraron su apoyo a los trabajadores que realizan un acampe en el hospital López Lima de Roca.

“El Gobierno sigue sin hacerse cargo de que la salud, junto con la educación y la seguridad, es prioridad”, consideró Juan Martín, advirtiendo que “ayer, lejos de hacerse cargo del problema, en su mensaje el Gobernador sólo puso excusas”.

Además, el legislador remarcó que si bien el Gobierno puede «cuidar las cuentas públicas, eso también implica fijar prioridades. No puede ser que no haya plata para la Salud Pública pero sí haya para otros rubros que no son tan importantes”.

Ante el reclamo que lleva adelante el gremio Asspur, Juan Martín dijo que si «gobierno quisiera resolver la situación, empezaría por reconocer a Asspur como interlocutor y en lugar de mandar a los médicos y enfermeros a trabajar al sector privado afinaría el lápiz para utilizar la plata en lo que es esencial”.

Crisis en Salud: Asspur no recibió la convocatoria al diálogo y habrá nuevo paro en Río Negro

Pasaron dos días del anuncio oficial del Gobierno de Río Negro de la apertura a una mesa de diálogo para el lunes con los gremios y trabajadores de la salud en conflicto, pero hasta el momento Asspur no recibió la oficialización y crece el malestar en las asambleas.

La conducción provincial de Asspur confirmó que por ahora no tienen la convocatoria oficial y solo tomaron conocimiento por la difusión del comunicado de la provincia.

Cecilia Chavero, referente Asspur Cipolletti, se refirió al anuncio provincial: «Ellos no nos convocaron formalmente como a otros gremios (en referencia a ATE y UPCN que recibieron la convocatoria por escrito). No vamos a ir para que nos cierren la puerta en la cara. No nos representan otros gremios», enfatizó en una movilización que se realizó en la ciudad valletana.

En Roca, el jueves se realizó la asamblea de trabajadores donde se ratificó la continuidad del acampe y desde esta ciudad se impulsa la continuidad del paro de Asspur la próxima semana por otras 72 horas.