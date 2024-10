Julio Gambina: “Argentina es un conejillo de indias de liberalización extrema ante la crisis global”

Julio Gambina, integrante de Clacso, estuvo en Neuquén dictando clases en el doctorado de Historia de la Universidad del Comahue.

“Argentina está sindo el conejillo de indias de un proyecto liberal extremo que se imagina como solución a la crisis que vive el capitalismo global” sostiene el economista marxista y doctor en ciencias sociales Julio Gambina.

Gambina, que además es profesor universitario de Economía Política en la facultad de Derecho de la Universidad de Rosario e integra el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), estuvo recientemente en la sede Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue como docente del doctorado de Historia.

En diálogo con DIARIO RIO NEGRO destacó que reciente hubo dos puntos de inflexión que podrían marcar un cambio de rumbo para la gestión del presidente Javier Milei. “Uno es el veto a la ley de actualización de jubilaciones y el otro la ley universitaria, dos aspectos muy sensibles para la sociedad. Obviamente a la parte de la sociedad afín a las ideas del presidente Milei, lo que él haga va a estar de acuerdo, pero creo que su mayoría electoral se debilita. Porque es cierto que la motosierra como símbolo caló en una parte de la sociedad, incluso en la más empobrecida, que venía sin soluciones concretas en los gobiernos de los últimos 10 años», señala.

P. ¿Ahora este consenso se está quebrando ?

R: Por lo menos esta esperanza que había generado el discurso de la motosierra se va diluyendo y van quedando a la vista los efectos sociales de este ajuste. El problema no es tanto económico sino político, no se ve hoy que haya algo enfrente que ofrezca algo. Se está viendo que no estaría funcionando lo que hay el corto y mediano plazo, hay algunos que siguen creyendo pero no es que los descontentos orientan su expectativa a retornar a políticas pasadas, que tampoco dieron resultados para sacar a la población de la pobreza, generar procesos de producción que involucren a la sociedad y resolver los problemas económicos y sociales. Estamos en un momento de mucha incertidumbre sobre el futuro. Hay ausencia de alternativas políticas, ese es el tema central.

P: ¿A qué la atribuye ?

R: A que está cambiando mucho la sociedad capitalista mundial, regional y en la Argentina. Los partidos políticos tradicionales en Argentina hace rato que no representan la identidad social y han sido desplazados. Históricamente, los gobiernos constitucionales en general eran peronistas o radicales. En los últimos 20 años ambos estuvieron contenidos en dos grandes coaliciones, bajo el kirchnerismo y el macrismo. Ahora apareció La Libertad Avanza, desordenando totalmente ese panorama y generando un nuevo escenario donde los sectores mas liberales y de derecha han reconocido un nuevo liderazgo en Milei, con pretensión de disputar el poder el 2025 y el 2027 y el resto de los partidos están en reestructuración. En el peronismo hay un debate sobre la representación institucional Hay mucha incertidumbre de quién tendrá capacidad de aglutinar y representar al peronismo o al radicalismo, hay una fragmentación muy fuerte, se ve en las votaciones en el Congreso. Hay una crisis de las identidades políticas tradicionales. Es posible imaginar que con este revuelo social pueden surgir nuevas representaciones políticas. Hay mucho movimiento en lo social, pero la política está retrasada. O por lo menos no está sintonizando. Sí se puede decir que hay una búsqueda de nueva representación política en sindicatos, movimientos sociales. Así como alguna vez surgió el radicalismo, así como no existía y alguna vez nació el peronismo, puede ser un tiempo de surgimiento de nuevas identidades políticas de que generen proyectos políticos de transformación que entusiasmen a la sociedad. Uno puede no estar de acuerdo con las políticas de Milei, pero es innegable que generó expectativas en parte de la sociedad, y aunque estén deteriorándose, muchas siguen vigentes. Hay mucho conflicto social, en los universitarios, los jubilados, pero la política sigue avanzando y no hay imposibilidad de gobierno. Muchos imaginaban que iba a durar apenas unos meses y sin embargo estamos por llegar ya al año de gestión.

P: Como historiador de la economía ¿en qué momento estamos en la Argentina ante el mundo?

R: A modo de hipótesis podría decirse, como en algún momento de los 70 y 80 Chile fue un ensayo de lo que luego se va a conocer como neoliberalismo, Milei con sus incursiones internacionales ha querido mostrar al mundo que la liberalización en extremo que realiza en Argentina es la solución para la crisis que vive hoy capitalismo mundial. Cualquier informe de organismos internacionales o de privados te muestra hoy que hay una crisis del capitalismo global. Por eso hay muchos debates, por ejemplo en las elecciones europeas y estadounidenses, sobre cómo se supera la crisis capitalista contemporánea y Milei sostiene que la solución es el ajuste extremo. Por eso su discurso en Naciones Unidas es muy fuerte, planteando que esta conciliación Su último libro se llama Capitalismo o Socialismo, el cree que los planes de la ONU llevan al populismo, al colectivismo y al socialismo. El cree que hay una confrontación en el mundo, que en su visión hoy es mayoritariamente socialista y por eso hay que exacerbar la lógica de la mercantilización. Por eso privatizar Aerolíneas, la educación superior o los organismos del Estado…

P: El gobierno de Milei sería un laboratorio global…

R: Argentina está siendo el conejillo de indias de un proyecto liberal extremo que se imagina como solución a la crisis mundial que comenzó en 2008. Por eso ,lo comparo con Chile. Hoy todos hablan de neoliberalismo, pero en 1973 se empezó a ensayar bajo imperio de dictaduras como la de Augusto Pinochet, con violencia explícita y terror de Estado. De alguna manera uno puede pensar que aquí, con consenso electoral y bajo régimen constitucional, pero con mucha violencia (eso es el 53% de pobreza y el nivel de deterioro de los ingresos salariales y planes sociales) se está ensayando algo que se muestra al mundo como el camino que el mundo debe tomar. No es casual que los contactos y apoyos al presidente Milei sean empresarios de vanguardia, los jefes de las tecnológicas a nivel mundial. Incluso en el plano local, Galperin, el CEO de la empresa de mayor valorización en la Argentina y en América Latina sostiene que Milei quiere presentarse como expresión de la vanguardia del capitalismo, en sus mensajes busca mostrar que ése es el camino. Que tiene en la política la expresión de las ultraderechas, que han tenido éxitos muy importantes en las elecciones alemanas, francesas, en toda Europa avanzan mucho, en Brasil el bolsonarismo sigue siendo fuerte… Argentina está en eso, podríamos decir que es un territorio de ensayo de políticas ultra liberales de ultraderecha que tienen un impacto social dramático. Es muy difícil ponderar hoy qué es lo que quedará de este ensayo, uno puede ir para atrás y pensar en la década del 90, muy elogiada por el gobierno actual, cuando terminamos con un saldo social del 57% de pobreza y 21% de desempleo, cierres de empresas y una explosión social.

P: Así como a nivel nacional todavía no se ve una una alternativa organizada una alternativa política a nivel global

R. Tampoco. Uno puede pensar en en términos generales que así como uno a una debacle del socialismo en el año 1991 con la calidad de la Unión Soviética, bueno en el 2007- 2008 con la caída de Lehman Brothers. El mundo no termina de salir de esa crisis del 2008 de la Gran Recesión del 2009, agravada luego con la pandemia del 2020. Que se agudiza con los problemas militares y de guerra que exacerban en estos días. Está mostrando que hay una una crisis no solo del socialismo sino también del mundo capitalista, el mundo está a la búsqueda de soluciones y por eso hay tanta expectativas sobre qué pasará en las elecciones estadounidenses , porque es la potencia hegemónica, pero al mismo tiempo en los últimos años ha aparecido el potencial económico de China e incluso políticos como Milei, de acusar a China de comunistas asesinos y tantos calificativos, y dice «vamos a conversar porque no piden nada son lo que los dejen tranquilos» Esto eso muestra no que el presidente va y viene con sus opiniones, sino que es un mundo muy complejo donde los temas no están atados, en otras épocas había mucha más estabilidad, había un rumbo: había opciones claras. Hoy está todo mucho más confuso, es difícil hacer opiniones muy taxativas. Acaba de cambiar el gobierno de México, un gobierno con políticas a contramano de este avance global de la derecha ha tenido un consenso espectacular por 6 años y por primera vez será presidido por una mujer. La novedad es que a 100 años del fascismo, sectores de ultraderecha algunos que vienen de esa tradición fascista como el caso de Meloni en Italia hoy están gobernando países.

P: Un momento muy complejo…

R: es un momento de crisis civilizatoria, porque además de lo que estamos hablando hay impacto medioambiental, el llamado cambio climático, que es precisamente lo que el presidente ha descreído en su último discurso de Naciones Unidas. Por eso es preocupante, Argentina es parte de un ensayo. No es que alguien vaya practicado, se dieron las condiciones en la Argentina de agotamiento de las representaciones políticas tradicionales y surge una opción de esta opción de ultraderecha, con mucha irracionalidad, desde una corriente una vertiente económica ultraliberal que va a contramano de la práctica económica de la mayoría de los países. Por eso Milei confronta con los ministerios de Economía y los directores de los bancos centrales de los principales países del mundo, o los economistas locales.