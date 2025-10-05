Jurados populares para más delitos: la reforma que impulsa un juez de Neuquén

Richard Trincheri (al centro) en la presentación de su libro. (Gentileza)

El juez del Tribunal de Impugnación de Neuquén, Richard Trincheri, propone ampliar el juicio por jurados a todos los delitos con penas mayores a tres años de prisión. La iniciativa, incluida en su último libro «Es tiempo del juicio por jurados populares», busca fortalecer la publicidad de los procesos y la participación ciudadana en la justicia penal.

Actualmente, esta modalidad se aplica solo en casos graves -como homicidios y abusos sexuales calificados- cuando la fiscalía anticipa que pedirá penas de más de 15 años de prisión.

La obra que el magistrado presentó hace unas semanas y ya circula por bibliotecas de abogados y funcionarios judiciales, es un recorrido «(auto)crítico», según define, por los diez años de vigencia del proceso adversarial acusatorio.

También le dedica espacio al tema del cumplimiento de los plazos procesales. En ese sentido hay un meduloso análisis de los fallos que dictaron la sala penal del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Impugnación.

Qué delitos sumaría

La propuesta de Trincheri es que sean juzgados por vecinos y vecinas de Neuquén quienes cometen robos, lesiones, estafas, vejaciones, abusos de armas y delitos contra la administración pública, por ejemplo.

Es “la fórmula para mejorar la administración de justicia y cumplir con las prácticas acusatorias adversariales lo más acabadamente posible”, dice en su libro.

“Los objetivos son siempre iguales: más publicidad, más oralidad, repulsión de penas desproporcionadas, resistencia a los intentos de diferimientos, suspensiones o cancelaciones de audiencias y respetar a rajatabla los plazos”, continúa Trincheri, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Para los tribunales de jueces unipersonales quedarían los casos penados con menos de tres años de prisión.

«Veredictos de mucha calidad»

El magistrado afirmó que las decisiones de un jurado popular «tienen mucha calidad. No es que los ciudadanos llegan y tiran una moneda al aire. Son personas comunes que resuelven el caso de acuerdo con la prueba que han percibido».

El sistema «no excluye a jueces profesionales», aclaró. «El juez profesional admite la prueba, dirige el debate y le entrega las instrucciones al jurado» antes de la deliberación.

Para los juicios en los que el fiscal pedirá más de 15 años de prisión, el jurado estará integrado por 12 titulares y cuatro suplentes.

Cuando la pena sea inferior a 15, el jurado estará integrado por 8 titulares y 2 suplentes.

Requisito de unanimidad

El autor también propone modificar la mayoría requerida para dictar un veredicto.

«Uno de los pilares históricos del jurado es la unanimidad», advierte. En Neuquén se exigen 8 votos sobre 12 miembros para una declaración de culpabilidad, lo que equivale a un 66 por ciento.

«Aun cuando se copie la relación existente para los juicios con jueces profesionales de los tribunales colegiados (dos votos de tres), lo cierto es que la decisión por mayoría no se adapta a las particularidades del juicio por Jurados».

«Cuando cuatro miembros votan por la no culpabilidad, claramente se está expresando un nivel de duda relevante que abarca a un amplio sector del Jurado, el cual no puede dejar de ser sopesado frente a la regla de comprobación exigible», escribió.

«El objetivo específico de la unanimidad en el Jurado es que reduce el margen de error, refuerza el proceso de razonamiento y resguarda la inocencia. También legitima los veredictos y los vuelve más confiables».

Un tema en debate

El sistema de juicio por jurados es un punto de consulta habitual a candidatos a juez, jueza, fiscal o defensa pública, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.

Por lo general hay consenso en que se podría ampliar la competencia a más delitos, y se dividen las opiniones respecto de la mayoría necesaria para un veredicto de culpabilidad.