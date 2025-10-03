Buscan a Azul en Neuquén: su hermano pidió por su aparición y dijo «hay una mamá que la espera»

Marcos es uno de los cuatro hermanos de Azul, la trabajadora estatal que hace una semana se encuentra desaparecida en Neuquén. Hoy participó de la panfleteada que se realizó en la esquina de Sarmiento y Don Bosco, a media cuadra del Centro de Atención a la Víctima (CAV), su lugar de trabajo. «Yo hace años que no la veo, pero bueno, hago hincapié en esto: el hecho de que yo no haya tenido un vínculo estrecho con ella no significa que no deje de aportar para poder encontrarla. Hay una mamá que la está esperando, que está muy mal (se quiebra). Esperamos que aparezca», aseguró.

«¡No estamos todas, falta Azul!», gritaban sus compañeras y compañeros esta mañana en el semáforo del Parque Central. Mientras estaba en rojo aprovechaban para mostrar su foto y repartirla entre los conductores. El mismo cántico es el que se repite hace un año pero con el nombre de Luciana, la joven de 21 años que fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén y de la que nada se sabe.

Azul, desaparecida en Neuquén: su hermano y compañeras hacen un llamado por su regreso

«Ella es una mujer muy responsable con su trabajo, por supuesto que nos hizo mucho ruido que no venga, no avise, que su teléfono no responda. Estamos muy preocupados y preocupadas por ella y la estamos buscando», afirmó Evangelina González, compañera de Azul en el CAV.

La última conexión que marca su celular es el jueves 25 de septiembre. La fiscalía y la policía que están a cargo de la investigación precisaron que no encontraron en su casa, del barrio Confluencia, el teléfono. Estaba todo revuelto.

Evangelina dijo que dejó a sus mascotas, algo que ella nunca haría por qué las cuidaba siempre. También agregó que concurrió a un turno en el hospital Castro Rendón el jueves por la mañana.

«Nos hace ruido que ella se haya ido por su propia voluntad, por sus propios medios, dejando a sus mascotas en la casa que ella tanto amaba, a su trabajo que tanto valoraba, que tanto respetaba», señaló.

Azul Mía Natasha Semeñenko es una mujer trans de 49 años. Pelirroja de tez blanca y ojos marrones. Al momento de su desaparición tenía una remera blanca y un patalón tipo chupin (pegado al cuerpo) del mismo color. Cualquier información se pueden comunicar con el 101.