El patrimonio de Manuel Adorni bajo lupa: las prestamistas declaran ante el fiscal mientras el Gobierno blinda la agenda política

La bicefalia del poder libertario se pondrá a prueba esta semana. Por un lado, el despacho del fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py recibirá a las primeras integrantes del «círculo de acreedoras» de Manuel Adorni.

Por el otro, el Jefe de Gabinete intentará demostrar que su autoridad política permanece intacta, encabezando las negociaciones para aprobar las reformas económicas que Javier Milei presentará ante los inversores en el AmCham Summit.

Lunes de testimonios y peritajes tecnológicos por la causa de enriquecimiento ilicito de Manuel Adorni

La jornada de hoy es determinante para el frente judicial. La comisario retirada Graciela Molina y su hija, Victoria Cancio, deben presentarse a declarar bajo juramento. No llegan solas: por orden del juez Ariel Lijo, deben entregar sus teléfonos celulares para ser peritados.

La Justicia busca pruebas de la trazabilidad de los 100.000 dólares que ambas le prestaron a Adorni para su casa de campo. La lupa está puesta en:

Solvencia económica: verificar si las uniformadas tenían ingresos declarados para realizar un préstamo de tal magnitud.

verificar si las uniformadas tenían ingresos declarados para realizar un préstamo de tal magnitud. Comunicaciones directas: rastrear chats y correos que validen la relación personal y las condiciones del crédito.

Huida hacia adelante: la estrategia legislativa

A pesar de la presión en los tribunales, en la Casa Rosada cierran filas. Adorni retomará el protagonismo parlamentario con un objetivo fijo: el 22 de abril. Ese día, el oficialismo buscará sancionar en Diputados dos proyectos que el Ejecutivo considera vitales para su gestión:

Ley Hojarasca: la ambiciosa reforma de Federico Sturzenegger para derogar 70 leyes obsoletas y desburocratizar el Estado. Tratado de Patentes (PCT): un compromiso internacional clave para atraer inversiones en tecnología y salud.

Para el Gobierno, que Adorni sea el encargado de aceitar estos acuerdos es una señal de que, por ahora, el «Triángulo de Hierro» no contempla su salida. «Mientras no haya imputación, el trabajo sigue», repiten en Balcarce 50.

El blindaje del viernes: Mesa de Hierro en la Rosada

El operativo de respaldo culminará el próximo viernes. Adorni convocó a una reunión de la mesa política que contará con la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. El encuentro busca unificar el discurso oficial ante los datos de inflación de marzo que publicará el INDEC y blindar la figura del Jefe de Gabinete antes de su próxima recorrida estratégica junto a la Secretaria General de la Presidencia.

La apuesta es arriesgada: el Gobierno confía en que la gestión y la agenda de reformas logren tapar el ruido de los tribunales. Sin embargo, el destino de Adorni depende hoy de un hilo tecnológico: lo que los peritos encuentren —o no— en los dispositivos del círculo de mujeres que financiaron sus ladrillos.

Con información de Infobae.