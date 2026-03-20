La AFA negó allanamientos y aclaró que solo hubo un pedido de documentación: «Responsabilidad»

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró que no hubo allanamientos. Foto: NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un comunicado en el que dejó claro que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que solo fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”.

La AFA desmintió operativos en sus sedes y pidió “responsabilidad”

“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad”, fue la explicación de la AFA.

Esta mañana, la Justicia supuestamente allanó la sede de la AFA en la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

El procedimiento, según fuentes oficiales, fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

Ante esta información, la AFA expresó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”.

El comunicado de AFA

«Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa:

En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.

El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad.

Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública».

NA