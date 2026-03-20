Escándalo en el futbol argentino: un arbitro fue denunciado por arreglo de partidos

El futbol argentino vive nuevamente un polémico episodio. Esta mañana se difundieron supuestos chats donde se sugiere un arreglo de partido. El legislador porteño Juan Facundo del Gaiso realizó una denuncia penal por “delitos de estafas y otras defraudaciones” contra el árbitro Luis Lobo Medina.

El encuentro en cuestión es Tigre – Mitre de Santiago del Estero, por la Primera Nacional que se disputó en el 2021. Los chats difundidos ponen en el ojo de la tormenta a Lobo Medina y a Juan Pablo Beacon, ex asesor del Consejo Federal de AFA. «Habría manipulado el resultado del partido«, señaló el denunciante.

Según un informe periodístico, «Juan Pablo Beacon habría acordado el pago de cuatrocientos mil pesos ($400.000) al árbitro Luis Lobo Medina, con el fin de otorgar un resultado favorable a Tigre«.

Los chats de la polémica.

Las jugadas de la polémica son la expulsión de Santiago Corda, futbolista del equipo santiagueño, que tuvo que abandonar la cancha por doble amarilla a los 26 minutos del primer tiempo. Pero la más escandalosa es el penal cobrado en el segundo tiempo cuando Tigre perdía 3-2. Luego, el Matador de Victoria empató el encuentro desde los 12 metros y el duelo terminó 3-3.

Otro nombre que está relacionado en estos chats es el de Pablo Toviggino, actual tesorero de AFA y uno de los hombres de confianza de Chiqui Tapia, presidente de AFA. En una de las capturas, se ve un contacto agendado como «Tovi II».

La primera reacción luego de la filtración de estos chats fue del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA). El organismo le pidió a AFA que Lobo Medina fuera reemplazado como árbitro del partido entre Banfield y Tigre, que se disputará este viernes desde las 21.

Luis Lobo Medina es un árbitro que ha protagonizado varias polémicas en los últimos años. A pesar de las vergonzosas actuaciones, en 2025 fue designado como parte del plantel de árbitros internacionales del país.