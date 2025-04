La Agencia de Turismo de Río Negro se pone en marcha y hay consenso para nombrar al CEO

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) finalmente comenzará a trabajar este mes. La primera reunión de directorio se realizará después de Semana Santa en Bariloche y posiblemente con la participación del gobernador Alberto Weretilneck, mientras que el empresariado se puso de acuerdo en un nombre para la dirección ejecutiva, el cargo técnico más importante del ente en el que confluyen el sector público y privado.

La ATUR fue creada por ley a mediados de diciembre y está operativa desde el comienzo de 2025, pero no en funciones reales porque recién en los últimos días se avanzó con la definición de los representantes del directorio y se acordó la estructura inicial.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, mantuvo un encuentro con los empresarios de Bariloche el viernes. Antes lo había hecho con los referentes de la zona Atlántica y Viedma. Y finalmente se pone en marcha el nuevo organismo que fue creado a instancias del sector privado para darle agilidad al área, que necesita de políticas públicas y lineamientos claros para la promoción de los destinos consolidados y emergentes en busca de más turistas en Río Negro.

Gatti y los empresarios de Bariloche salieron de su encuentro con visiones positivas: “Avanzamos mucho”, dijeron desde el privado y “fue muy productiva”, en la mirada del funcionario. En esa reunión no estuvo la legisladora Marcela González Abdala que trabajó en el texto de la ley pero que ahora habría quedado a un costado de la conformación del ente.

El ministro, en declaraciones radiales, confirmó que el sector privado impulsó al actual gerente del Emprotur Bariloche, Diego Piquín, para el cargo de director ejecutivo. “El gobernador por ley tiene la facultad de nombrar al director ejecutivo, pero decidió dejarlo en manos de los privados”, recordó Gatti quien dijo que les pidió a los barilochenses “consensuar” con el resto de las cámaras empresarias de la provincia.

Desde el sector privado confiaron a RÍO NEGRO que hay acuerdo para impulsar a Piquín, quien por ahora continúa en el Emprotur, con una relación tensa con el ejecutivo local. El directivo no llegará solo a la ATUR sino que también será designada la abogada del ente barilochense y exfuncionaria municipal Natacha Vázquez que tendrá a su cargo todo lo relacionado a contrataciones y asuntos legales, también promovida por los empresarios cordilleranos.

El directorio de la ATUR estará conformado por 14 miembros de los cuáles 10 nombra el sector privado con distintas representaciones, con una mayoría de Bariloche que ya tiene sus nombres: Lucila Boero (Cámara de Turismo), Martín Lago (Asociación Hotelera), Mario Martino (Asociación de Hoteles de Turismo) y Hernán Lagar (Cámara de Comercio/Federación de Empresas). Por la cordillera además habrá un integrante empresario de El Bolsón.

El directorio se completa con tres referentes de la Zona Atlántica (que representan a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Viedma, las Cámaras de Turismo de San Antonio y de Sierra Grande); y un representante de los Valles y otro de la Estepa. Solo faltaba informar al Gobierno el nombre del dirigente de San Antonio Oeste.

Además, resta que el gobernador defina por decreto quiénes serán los cuatro representantes del Ejecutivo. entre los que estará el presidente, que posiblemente sea Gatti. Se trata de un miembro de la secretaría de Ambiente, otro por Desarrollo Humano (en representación de Cultura y Deportes) y uno por el ministerio de Gobierno y Turismo.

Otro punto de acuerdo entre Gatti y el sector privado fue la distribución de los fondos. Por ley la ATUR se dota del 45% de los Ingresos Brutos de las actividades vinculadas al turismo que tendrá una sorpresa porque la recaudación fue mayor a la estimada el año pasado. El ministro cifró esta suma en un promedio de 800 millones de pesos mensuales que “termina siendo un poco más de entre 3 y 5 por ciento al recurso que ya tenía asignado el sector de turismo con sus dos leyes”.

La agencia en los primeros doce meses seguirá con un esquema de reparto de recursos de los fondos para promoción destinados directamente a los entes mixtos abocados a esta tarea en Bariloche, El Bolsón, Viedma y San Antonio- Las Grutas. Luego el directorio deberá resolver cómo se realiza el reparto.

Además entre los recursos, la ATUR absorbe también el presupuesto del fondo de infraestrctura.

Un tema pendiente es saldar la deuda que mantiene la Provincia con el Emprotur de Bariloche que Gatti se comprometió a saldar aunque no dio plazos: “No va a pasar a nigún agujero negro, es una deuda del gobierno de la provincia”, afirmó.

Entre los puntos no resueltos también se encuentra que no se sabe dónde funcionará la sede administrativa de la ATUR que podría contener a los empleados actuales de la secretaría de Turismo, aunque no será compulsivo el pase porque puede haber personal que no quiera ese cambio y continúe en la órbita del ministerio de Gobierno. Enumeró que hay 15 agentes en Bariloche, 32 en Viedma y una persona en Río Colorado.