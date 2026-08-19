De reuniones a exposiciones: cómo sigue la agenda de Javier Milei, el reacomodo que acelera la campaña 2027

Tras nueve días de ausencia en la escena pública y algunas especulaciones sobre su estado de salud, el presidente Javier Milei desplegó una agenda recargada de apariciones institucionales. Desde la Casa Rosada buscaron desarmar los rumores de debilitamiento y atribuyeron el raid mediático y político al inicio anticipado del clima electoral con la mira puesta en las presidenciales de 2027.

«El Presidente está muy bien. Las versiones sobre su salud son especulaciones absurdas», afirmó de forma categórica el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Del encierro en Olivos a una maratón con empresarios y ministros: cómo sigue la agenda de Javier Milei

Luego de permanecer recluido en la Quinta de Olivos tras su regreso de la última gira regional, la Casa Rosada puso en marcha un rally de eventos de alto impacto antes de su próximo viaje internacional.

El lunes comenzó encabezando el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en la Plaza San Martín, flanqueado por la totalidad del Gabinete nacional. Luego martes y miércoles los protagonistas fueron Karina Milei y Diego Santilli.

Este jueves, el presidente vuelve a la escena para exponer en el Hotel Alvear durante la cumbre anual del Council de las Américas, frente a los principales ejecutivos del país y gobernadores aliados.

El viernes cerrará el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde sumará un gesto de apoyo a Federico Sturzenegger —tras los chispazos por la caída de la Ley de Tierras— y al ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, confirmó su presencia en el seminario de la Fundación Libertad y Progreso para reforzar la narrativa del programa financiero.

Portazo al Congreso: no presentará el Presupuesto 2027

A diferencia de lo ocurrido en el período legislativo anterior, Javier Milei resolvió no concurrir al Congreso de la Nación para exponer los lineamientos del Presupuesto 2027. En el entorno presidencial restaron impacto a la decisión y argumentaron que la negociación parlamentaria con las provincias corre por carriles paralelos.

La rosca política fina con los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales seguirá estando bajo la órbita exclusiva de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei:

“Si los gobernadores, diputados y senadores quisieran un gesto del Presidente le hubieran pedido una reunión. Saben perfectamente que los temas de la política los lleva Karina”, confiaron fuentes inobjetables de Balcarce 50.

Con este esquema, el oficialismo busca afianzar los consensos necesarios para tratar la suspensión de las PASO, un proyecto determinante en la estrategia libertaria para desacoplar el armado de la oposición de cara a la contienda presidencial.