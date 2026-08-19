Rolando Figueroa y Diego Santilli se reúnen hoy en Casa Rosada tras el pacto con las provincias del Norte

En medio de la reconfiguración del mapa político tras las tensiones en el Congreso, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantendrá este miércoles una reunión de altísimo voltaje político en Buenos Aires con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La cumbre se produce en un momento bisagra: mientras la Casa Rosada viene de cerrar un rápido entendimiento con los mandatarios del Norte Grande por las «zonas cálidas», el gobernador neuquino llega con un pliego de condiciones innegociables para blindar los recursos estratégicos de la Patagonia.

Figueroa adelantó los ejes del encuentro durante un acto en Neuquén capital junto al intendente Mariano Gaido, marcando la cancha al Ejecutivo nacional antes de sentarse a la mesa de negociación.

Redención para el gas patagónico: exigen ratificar la Zona Fría

El punto central que trasladará el mandatario provincial a la Jefatura de Gabinete es la preservación absoluta del subsidio al consumo de gas en la región. Frente a las versiones de eventuales modificaciones o readecuaciones en los esquemas de aportes nacionales, Figueroa fue contundente sobre el compromiso que espera de la Casa Rosada.

“Estamos pidiendo que el jefe de Gabinete salga a expresar claramente que no se va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia”, disparó el gobernador de Neuquén.

El reclamo neuquino cobra mayor dimensión luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Santilli acordaran con cinco gobernadores del norte redefinir la segmentación eléctrica para los meses de verano. En la Patagonia exigen la misma celeridad para garantizar la tarifa de gas residencial.

Rutas, un cuarto puente y el corredor a Vaca Muerta

El segundo gran bloque de la negociación apunta a destrabar los corredores viales nacionales que hoy presentan serios déficits de mantenimiento y ralentizan el flujo hacia los yacimientos del no convencional. Neuquén busca que la Nación le transfiera la concesión de rutas clave para asumir las obras con presupuesto propio.

Las prioridades fijadas por la administración provincial abarcan:

Pasos internacionales: el traspaso urgente de la Ruta Nacional 242 (que conecta con el Paso Pino Hachado), además de las rutas 231 , 40 y 237 , estratégicas para Cardenal Samoré y la conexión turística con Bariloche.

el traspaso urgente de la (que conecta con el Paso Pino Hachado), además de las rutas , y , estratégicas para Cardenal Samoré y la conexión turística con Bariloche. Corredor turístico: la provincia solicitó asumir también la gestión operativa de la emblemática Ruta de los Siete Lagos .

la provincia solicitó asumir también la gestión operativa de la emblemática . Infraestructura metropolitana y Vaca Muerta: en la Confluencia, Neuquén impulsa un puente elevado sobre Casimiro Gómez, la duplicación de calzada en la Autovía Norte hasta el límite provincial y la construcción de un cuarto puente entre Neuquén y Río Negro, diseñado en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para desviar el tránsito pesado del no convencional fuera de los cascos urbanos.

Nuevo paradigma para las tierras fiscales

En el cierre de su mensaje, el gobernador neuquino dejó una definición política de fondo dirigida tanto a la Rosada como al tablero local, anticipando la presentación de un programa de desarrollo territorial.

“Tenemos otra filosofía respecto de a quién le corresponde la tierra y de qué manera la podemos administrar. Hay que construir todos los días y ser muy prudentes con el patrimonio provincial”, concluyó Figueroa.