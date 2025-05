Doce baterías sonaron a la vez en un novedoso encuentro de mujeres músicas de Roca

El Primer Encuentro de Mujeres Bateristas y Disidencias de Roca sonó fuerte y retumbó en el centro de la ciudad. 18 «bateras» del Alto Valle hicieron vibrar sus corazones al unísono.

Las 18 músicas de Roca y Allen de todas las edades lograron el hito de tocar juntas tres canciones a doce baterías baterías a la vez, casi sin conocerse. Además, dieron micro clases para personas del público que nunca habían tocado el instrumento en su vida, pero que tenían curiosidad.

Las artistas Adriana Stobbia y Keyla Beinaravicius de Roca lo idearon y organizaron. A partir de este fin de semana, lograron estrechar lazos entre las exponentes de la zona, quienes no salían de su asombro de saberse y verse tantas mujeres.

La reconocida baterista Adriana Stobbia (52) de Roca, legendaria integrante de las Subi Blú hace 14 años y hace tres en Madiba, lideró el evento y dialogó con Diario RÍO NEGRO sobre el evento realizado el domingo en el anfiteatro municipal “2 de Abril” en el canalito de Roca.

Foto: gentileza Agustina Sanhueza.

“Toco la batería desde los 20 años, desde que formé una banda con unas amigas. Desde ahí no paré. Fui tocando en distintas formaciones, siempre fue mi necesidad estar en la música y tocar la batería”, contó.

Su vida dedicada 100% a la “bata” empieza hace una década cuando se volcó a los escenarios y sumó la docencia. Ahora da clases de batería en un taller municipal y también a particulares, mientras piensa proyectos como estos para visibilizar el trabajo de referentes culturales de la región.

Foto: gentileza Agustina Sanhueza.

“Eran doce baterías armadas, así que fuimos rotando, repetimos alguna canción para que todas pudieran tocar. Estuvo re lindo, la pasamos hermoso, quedaron todas muy contentas y muy motivadas”, aseguró la referente quien aseguró que se contó con el apoyo del Municipio de Roca y de comercios locales del rubro música.

Hicieron también una clase abierta en la cual personas que nunca se habían sentado en una batería lo hicieron e intentaron un ritmo básico “express”. “Creo que sembramos alguna semillita en algunos”, confió la roquense.

Encuentro de Mujeres Bateristas en Roca: cómo surgió la idea

La idea nació en un evento de bateristas en el Skatepark el año pasado. “Éramos como 30 bateristas tocando juntos, yo fui con mis alumnes y me encontré con más bateristas mujeres de las que esperaba encontrarme. Me llamó muchísimo la atención y me emocioné”, reveló.

Foto: gentileza Agustina Sanhueza.

Por eso decidió impulsar algo entre todas. Este año comenzó a darle forma y en su colega Keyla encontró el apoyo necesario para concretar ese deseo.

“Nos une la pasión por la batería”, dijo y desde ahí buscaron conocerse, encontrarse e intercambiar. “A partir de esto podemos visibilizar a compañeras profesionales que quizás no son muy conocidas o que no se conocen sus proyectos musicales”, explicó Adriana.

Por otro lado, dijo que buscan aunar sensaciones y problemáticas: “Saber qué situaciones nos atraviesan siendo mujeres bateristas, aunque seamos profesionales o aficionadas, qué dificultades, qué problemáticas específicas pasamos siendo mujeres bateristas”, dijo.

Foto: gentileza Agustina Sanhueza.

“Esperemos que estos encuentros generen un espacio que sea red de apoyo, que nos conecte, donde podamos compartir recursos, colaborar y alentar a que surjan nuevos proyectos”. Adriana Stobbia, baterista de Roca.

Encuentro de Mujeres Bateristas en Roca: proyectos a futuro

Ahora, ya piensan en una próxima edición en la que se sume una propuesta de masterclass con alguna baterista reconocida o referente de la zona. A futuro, Adriana sueña con armar un “festival con bandas en las que -por lo menos- las bateristas sean mujeres y en lo posible haya la mayor cantidad de mujeres arriba del escenario”, expresó.

Además del contexto general de “incertidumbre y crisis económica” en el que se dificulta concretar desafíos, según la artista, una de las problemáticas específicas que atraviesan estas mujeres es lograr “espacios seguros, libres de violencia de género”.