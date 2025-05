Una mujer argentina creyó que estaba de novia con George Clooney y perdió 15 mil dólares

Una mujer argentina fue víctima de una particular estafa: creyó que estaba en una relación con George Clooney y perdió muchísimo dinero. La víctima relató sucedido en el programa «Lape Club Social«, de América TV. «Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere», comentó.

«Hice el reclamo en el FBI»: habló la mujer que fue estafa por un falso George Clooney y perdío miles de dólares

Marta fue víctima de una estafa moderna que llamó mucho la atención. La mujer fue contactada por un perfil falso donde recibió videos creados con inteligencia artificial de George Clooney pidiéndole dinero.

“Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta”, comentó la víctima en el programa Lape Club Social de América TV.

“Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla”, explicó Marta, “No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo», continuó detallando.

«Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares«, dijo. Luego explicó como fue el momento donde se dio cuenta que estaba siendo estafada: «Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI”.