La alianza oficialista entre PUL y JSRN ya festeja en Bariloche el triunfo de la elección a Convencionales

Los primeros resultados extraoficiales dan una clara ventaja para la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, que tendría mayoría de convencionales para la Convención Constituyente. El intendente Walter Cortés y la primera candidata Yanina Sánchez hablan del resultado desde el sindicato AMEC: «Sabemos que tenemos una amplia mayoría pero hay que esperar, somos respetuosos«, lanzó el jefe comunal.

El intendente habló cerca de las 20, a las dos horas de cerradas las mesas de votación. Minuto más tarde desde el local de la alianza La Libertad Avanza la legisladora Marcela González Abdala, el senador libertario Enzo Fullone y el diputado nacional Sergio Capozzi, y el diputado provincial Juan Martin, del PRO, admitieron el triunfo oficialista.

Los datos extraoficiales indican un 32% para Estamos Haciendo, la alianza PUL y JSRN que encabeza Yanina Sánchez; seguido por Fuerza Bariloche que lidera Andrea Galaverna con un 17%; y tercero la alianza La Libertad Avanza, que encabezó Martín Govetto, con un 14,6%. La sorpresa electoral sería la joven fuerza Seamos Futuro de Lihue Bariggi que rozaría el 9% y también podría disputar una banca, con un quinto lugar el Frente La Izquierda de los Trabajadores PTS-MST que lleva a Alhue Gavuzzo.

Según los datos provisorios extraoficiales, el oficialismo tendría seis bancas; los libertarios y la alianza peronista tres cada uno; Seamos Futuro podría ubicar dos convencionales y la Izquierda una.

Cortés agradeció los votos: «Hemos ganado con mucho margen»

Cortés junto a Sánchez hizo un amplio agradecimiento a distintos sectores y el voto de la población por otorgarle la mayoría. «No quiero adelantarme porque no son los números finales, pero sí puedo asegurar que hemos ganado y con mucho margen«, afirmó en tono pausado.

Señaló que fue una campaña «con una carga agresiva muy grande de parte de las listas y eso hace que la gente se desanime» para acudir a votar, dijo aunque consideró una buena participación haber llegado al 50%.

«La gente vota a quienes hacen, algunos no me tenían fe y después se dieron cuenta que yo soy un trabajador. Los hechos concretos quedan, no se los lleva nadie, creo que la gente ve eso».

Se procesan los datos oficiales en el Concejo

En las inmediaciones del centro de cómputos oficial se suman los hinchas de Boca que salieron a festejar el superclásico y permanecen en el Centro Cívico. Se estima que se podrían fusionar los festejos con la fuerza ganadora.

La Junta Electoral computa la información oficial de manera provisoria en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante. Las primeras urnas llegaron pasadas las 19:20.

En los 47 establecimientos donde se distribuyeron las 333 mesas se realizó un recuento inicial provisorio de los votos en las urnas y cada autoridad de mesa entregó el acta con los resultados vistos al coordinador de escuela que debe remitir con custodia las urnas y las actas a la Junta Electoral.

En la previa a los resultados oficiales provisorios, desde las escuelas los fiscales partidarios transmitían sus conteos particulares y la tendencia desde el comienzo fue que el oficialismo de Estamos Haciendo superaba en votos al resto de las fuerzas en la mayoría de las mesas, con amplio margen a favor en las escuelas de la zona Sur; aunque también -según la zona- hubo triunfos parciales para La Libertad Avanza y para Fuerza Bariloche.

Se destaca la elección del partido vecinalista Seamos Futuro que disputa el cuarto lugar. Esta fuerza participó por primera vez en las elecciones municipales del 2023 y está liderada y referenciada con la juventud.