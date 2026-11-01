Weretilneck y Cortés festejaron en Bariloche: «es un gran resultado».

Cortés y Weretilneck festejaron cerca de 20:45 en un local de campaña junto a dirigentes de PUL y JSRN. Foto: Chino Leiva

En el local del Partido Unión y Libertad (PUL), sobre la calle Onelli, Walter Cortés y Alberto Weretilneck se abrazaron entre la multitud que festejaba en la vereda y en la calle y celebraron el triunfo de la lista conjunta Estamos Haciendo Bariloche.

«Es un gran resultado que nos obliga a seguir trabajando de esta manera», afirmó el Gobernador de Río Negro al llegar al lugar. Yanina Sánchez, primera candidata de la lista, festejó junto a ambos gobernantes.

Con la calle cortada y el zumbido constante de los bombos, el clima de festejo en la sede del PUL se extendió hasta pasadas las nueve de la noche. «Que los dos partidos nacionales no nos hayan alcanzado en votos determina que lo local se impone sobre lo nacional», señaló Weretilneck y aseguró que la alianza «es un punto de partida» para las elecciones del 2027.

Weretilneck llegó al local cerca de las ocho y media de la noche, donde ya lo esperaba el intendente de Bariloche. «Este resultado nos obliga a seguir mostrando cómo se gobierna hoy, conversando dialogando, escuchando, haciendo obra pública. Estoy muy contento», aseguró y señaló: «tenemos que impulsar una Carta Orgánica dinámica y ágil».

Después de felicitar a Cortés y agradecer la presencia de otros intendentes, como Rodrigo Buteler, de Cipolletti, o Bruno Pogliano, de El Bolsón, el Gobernador fue cauto en relación a las alianzas para las próximas elecciones y señaló: «no hay que adelantar los tiempos, primero hay que seguir gobernando».

Entre aplausos y saludos de funcionarios, delegados y militantes del partido, Cortés retomó la importancia de la alianza: «Bariloche está primero que lo de afuera», señaló y agregó: «Hay que terminar con la flojera y la vagancia, para ser una Municipalidad dinámica que esté en las calles y en los barrios».

Cortés y Weretilneck festejaron cerca de 20:45 en un local de campaña junto a dirigentes de PUL y JSRN. Foto: Chino Leiva

«Queremos sacar la burocracia, implementar la obra púbica que es fundamental para que Bariloche crezca. Mejorar la ciudad en general», continuó Cortés y remarcó que «a partir de nuestro mandato Bariloche cambia». También habló de la participación de los barilochenses en los comicios: «50% es una buena participación», señaló.

Walter Cortés aseguró que la alianza con el Gobernador para las elecciones de la Convención Constituyente «hasta ahora ha dado resultados. Ganamos una etapa pero faltan otras», señaló el mandatario local y agregó: «el Gobernador ha traído muchas obras a Bariloche y eso no lo podemos negar».

Consultado por la campaña rumbo a las elecciones de este domingo 1 de noviembre, Cortés remarcó: «hemos ganado con mucho margen. La gente ve: la colectora, los gimnasios, la predisposición de cada uno de nosotros». Y continuó: «la gente vota a quienes hacen, algunos no me tenían fé y después se dieron cuenta de que soy un trabajador. Los hechos concretos quedan».