La demorada respuesta de Vialidad Nacional a la Legislatura por las obras «neutralizadas» en la ruta 151

Vialidad Nacional respondió recientemente a un requerimiento de la Legislatura por las obras de repavimentación en la ruta 151.

La contestación se demoró y, además, indica que el distrito de Río Negro tramita actualmente “el cierre de los contratos existentes y recomendó volver a licitar parte de las construcciones “neutralizadas”.

La nota enviada por el organismo a los legisladores está fechada el 5 de agosto, pero responde a una solicitud legislativa de hace tres años.

La tardía nota se cumple cuando se suceden los reclamos por el mal estado de esa vía, desde acciones judiciales por parte del gobierno de Río Negro hasta las recientes presentaciones en la sede de Vialidad de los intendentes de Catriel, Daniela Salzotto, y de 25 de Mayo (La Pampa), Leonel Monsalve.

La comunicación de la Legislatura se votó en mayo del 2022, a partir de un proyecto del legislador del PRO, Juan Martín, y tuvo el apoyo unánime de un cuerpo que finalizó su mandato en el 2023. En ese momento, se cumplían aún ciertos trabajos en la ruta 151, aunque, después, se paralizaría en la segunda parte del 2023, durante la administración de Alberto Fernández.

En ese marco, el cuestionario del 2022 a Vialidad requería información sobre la Licitación Pública Nacional Nº 65/2021, con detalles de las “obras presupuestadas, empresas adjudicatarias y estado de ejecución de las obras”.

Además, se pedían “razones que motivan la reparación y mejoras”, “solamente hasta el km 109,10” y disponer de los “fundamentos técnicos, económicos, ambientales y jurídicos de la elección de los tramos a reparar”.

Tres años después, la deteriorada ruta 151 continúa con la espera de los trabajos de reparación. Foto: Juan Thomes.

La respuesta proviene del Distrito Río Negro del ente nacional, con sede en Viedma, pero no la firma su titular, Enzo Fullone, que es el segundo candidato al Senado por la alianza La Libertad Avanza. La rúbrica corresponde al jefe de División, Silvio Ponce.

Aun en aquel contexto, la información recuerda que la “obra fue neutralizada” en octubre del 2023, con un avance físico del 10,02%, consignando que comprendía 105,86 kilómetros y que la empresa contratada era Luciano SA.

El área de División informó de la presente “necesidad de avanzar con los cierres contractuales”, según lo fijado por el Administrador General, y que “se encuentra actualmente abocada a esa tramitación”. Pero, en relación al tramo sin obra programada originalmente, el funcionario relata de “la presencia de distintas patologías en el tramo final de la ruta N° 151” y que se proyectó “una obra de mayor envergadura para esos últimos 40 kilómetros”.

Consignó que esa construcción fue licitada en abril del 2024, pero “se declaró fracasado el proceso”. Agregó que el distrito Río Negro elevó a la Gerencia Ejecutiva de Proyectos del organismo central un planteo sobre la “necesidad de realizar un nuevo llamado a licitación, con la actualización de la documentación”, por lo cual, se requirió esa pertinencia, pero, hasta ahora, “no se ha recibido respuesta”.

Además, el escrito enviado por Vialidad a la Legislatura repasa que “la conservación mejorativa” que fue “neutralizada” contemplaba construcciones en 109 kilómetros, con tres sectores diferenciados.

El número 1 preveía trabajos entre el km 3,40 al 32,4 (29 kilómetros), con “un texturizado de la superficie el rodamiento existente”; el N° 2, entre el km 32,8 y el 79,20 (46 kilómetros), con “acondicionamiento de zonas puntuales” y, entre otros, “sellado de fisuras y bacheos superficiales”; y el N° 3; entre el km. 79,2 y el 109,10 (30 kilómetros), con “ejecución de carpeta en concreto asfáltico en caliente”.