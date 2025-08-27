Intendentes de Río Negro y La Pampa llevaron el reclamo por la Ruta 151 a Vialidad Nacional

Los intendentes Daniela Salzotto (Catriel) y Leonel Monsalve (25 de Mayo) se reunieron con autoridades de Vialidad Nacional. Foto: Gentileza

Los reclamos para la mejora y repavimentación de la Ruta Nacional 151 no cesan y esta vez llevó a los intendentes de Catriel, Daniela Salzotto, y 25 de Mayo (La Pampa), Leonel Monsalve, a la sede central de Vialidad Nacional con el planteo.

Los jefes comunales, que a fines de julio alzaron la voz junto a familiares de víctimas de un siniestro vial en la traza entre Cipolletti y Catriel, se reunieron ayer con autoridades nacionales en Buenos Aires ante quienes expusieron la «situación crítica y el estado de abandono» de la ruta, que es una «traza clave para la producción, el transporte hacia el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén y la vida cotidiana de un centenar de habitantes de ambas localidades que la transitan diariamente».

La Ruta 151 es una de las que presenta un mayor deterioro según un relevamiento realizado meses atrás por Vialidad Rionegrina que acompañó el recurso de amparo colectivo que impulsaron varios intendentes del Alto Valle junto al gobernador Alberto Weretilneck.

«Venimos a exigir respuestas concretas y definitivas»

“Llevamos una carpeta con más de veinte años de pedidos y estadísticas oficiales sobre accidentes y muertes. Venimos a exigir respuestas concretas y definitivas”, señalaron los intendentes tras la reunión que tuvieron con autoridades del área gerencial y técnica.

Apuntaron que “no hay desarrollo sostenible ni integración regional con una ruta en estas condiciones”.

Entre las deficiencias de la traza, mencionaron «baches, banquinas deterioradas y un trazado obsoleto que generan un escenario de permanente riesgo para automovilistas y transportistas».

Con recursos propios, meses atrás la Municipalidad de Catriel intervino en las zonas más críticas de la ruta con trabajos de bacheo.