La emergencia sanitaria y en seguridad no avanza y acusan a JSRN de ser “más papistas que el papa” 

“El gobierno Provincial y los legisladores que quieren ser más papistas que el papa. Creen que intentando ocultar el sol con un dedo, van a esfumar las deficiencias en los hospitales”, sostuvo hoy el presidente del bloque de la Coalición Cívica ARI, Javier Acevedo.

Desde esa bancada insisten en declarar la emergencia sanitaria y en seguridad dentro de la provincia, para agilizar procesos de compra de insumos y solucionar varios problemas urgentes de los centros de atención y comisarías.

Luego de que ambas iniciativas quedaran sin tratamiento en la sesión legislativa de la semana pasada, desde el ARI rechazaron “la conducta dilatoria, principalmente de legisladores del oficialismo”, que impidió la llegada de esos expedientes al recinto.

Teniendo en cuenta que desde mañana habrá un paro de 72 horas en los hospitales, Acevedo destacó que “son los propios trabajadores de Salud quienes denuncian no tener insumos básicos como reactivos para laboratorio y hemoterapia, alcohol, artículos de limpieza, cuestiones mínimas, los mismos héroes olvidados por algunos, son quienes hoy denuncian que las farmacias de los nosocomios están vacías”.

Con respecto a la seguridad, el parlamentario aseveró que “la situación sigue siendo tan compleja como en el inicio de la gestión”, en diciembre pasado. Y aunque consideró “muy probable que los funcionarios que se nombraron sean más diligentes que los anteriores”, advirtió que “los robos diarios en el mejor de los casos cambiaron de rubro” y “pasamos del robo de cobre al de autos y motos, mientras los robo comando a productores del Alto Valle se siguen sucediendo”.

Por último, Acevedo subrayó que “claramente, la intención aquí es desconocer la realidad” y ante eso “esperamos que exista un cambio de actitud y accionar”.

“El verdadero diálogo no consiste en sentarse, escuchar y luego hacer oídos sordos. Esperamos no tener que apelar al viejo pero siempre vigente refrán de ‘no hay peor ciego que el que no quiere ver’. No hay peor ciego que el que ya vio la realidad y decide volver a cerrar los ojos”, finalizó.