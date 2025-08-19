La empresa Roque Mocciola hizo la única oferta para construir el derivador del Parque Industrial de Roca

La empresa Roque Moccciola realizó hoy la única oferta para construir un derivador de ingreso al Parque Industrial II de Roca, sobre la Ruta 6, una iniciativa que tiene un presupuesto de más de 1.100 millones de pesos.

Para el ingreso al Parque Industrial II se realizarán dos isletas de giro centrales, incluyendo los ensanches necesarios.

La ejecución de la obra de construcción del derivador permitirá alivianar el tránsito y mejorar la circulación para quienes ingresan y egresan del Parque Industrial de la localidad, lo que les permitirá realizar maniobras con mayor comodidad y seguridad.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que “desde la Provincia avanzamos con un Plan de Obras de Vialidad Rionegrina que resulta clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial. Entre las intervenciones más importantes se encuentra la repavimentación de rutas estratégicas y, en General Roca, la construcción del derivador en el acceso al Parque Industrial, una obra imprescindible para ordenar el tránsito pesado, potenciar la actividad productiva y brindar mayor seguridad a todos los vecinos que circulan por la zona”.

Además, la Provincia entregó al Municipio de Roca un aporte por $50 millones, el cual será destinado a la obra de abastecimiento de agua potable para el barrio Fiske Menuco, que beneficiará a 286 familias.

La jefa comunal María Emilia Soria también valoró el trabajo de la Provincia, a través de Aguas Rionegrinas, para finalizar la obra de agua potable en Fiske Menuco ante la falta de financiación del Gobierno Nacional.

La jefa comunal remarcó el rol que tendrá el Parque Industrial II en el futuro desarrollo de la región vinculada a Vaca Muerta y adelantó la llegada de una nueva empresa que se instalará en el lugar. Actualmente está en el lugar la firma Arenas Locales, que se dedica a proveer arenas para fracking.

“En paralelo, seguimos sosteniendo la obra pública con un gran esfuerzo provincial, pese al desfinanciamiento del Estado Nacional que dejó paralizadas muchas obras en todo el país. Un ejemplo concreto es la obra de agua potable en el barrio Fiske Menuco, una infraestructura fundamental que garantiza un derecho esencial y mejora la calidad de vida de cientos de familias roquenses”, indicó Echarren.

Acompañaron el acto el Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, junto a demás autoridades provinciales, municipales y concejales.