Camiones bitrenes en rutas de Río Negro: “Es una contradicción”

El gobierno nacional habilitó la circulación de bitrenes, camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga y más de 25 metros de largo, en rutas nacionales de todo el país, incluso en Río Negro donde hasta el momento solo se permitía este tipo de vehículos en algunas trazas.

Según el esquema actual, los camiones de grandes dimensiones solo podían circular en la provincia por algunos tramos de las rutas nacionales, especialmente en la zona costera entre Viedma y el límite con Chubut y de Río Colorado a la capital, pasando por Conesa; además de algún sector en cordillera. A partir de la desregulación la totalidad de las trazas nacionales podrán recibir ese tipo de vehículos de gran porte, incluyendo las rutas 22, 23, 40, 251, 250, 151, 3, 1s40, entre otras.

El ministro de Desaregulación, Federico Sturzenegger, destacó el cambio que “permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país”.

Sin embargo la medida fue tomada con sorpresa en Río Negro. “Es una contradicción. El hecho de que vos no mantengas la ruta, no estás haciendo nada con la ruta y autorices el uso de un medio de transporte como ese”, dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Alejandro Echarren, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

“Por un lado no mantenés, no llamás a concesión, tampoco la vas a poder concesionar, y por otro lado implementás este mecanismo de transporte de los bitrenes. La verdad que es una lógica que te cuesta entender de dónde se paran y creo que tiene que ver con la con la falta de conocimiento del país”, afirmó.

El funcionario dijo que “hay un problema bastante grave de concepto que tiene el Estado nacional sobre la ruta nacional” y afirmó que tienen “desconocimiento absoluto” en la materia.

La dificultad en la concesión de rutas en Río Negro

Echarren recordó que la provincia propuso “acompañar” a Nación con el pedido del traspaso de rutas pero no fue aceptado y señaló que el proyecto del gobierno de Javier Milei es un “sistema de concesión que no está mal pensado, pero tenés dos cuestiones para analizar: primero es que hasta un 70% de las rutas nacionales en Río Negro no son aptas para concesionar porque necesitan un determinado volúmen de tránsito que hoy esas rutas no lo tienen. Ese es el primer escollo”, señaló.

Acotó que además “a mayor tiempo de desinversión del Estado nacional en el mantenimiento de rutas, es mayor la inversión que el concesionario tenga que hacer al momento de ganar una concesión”.

En este pudo observó que la idea de Nación es que los concesionarios hagan las inversiones iniciales sin tener peaje el primer año: “Con el estado de deterioro que están teniendo las rutas nacionales en Río Negro, la inversión que tienen que hacer es grande ¿Quién va a venir a hacer esa inversión?”, se preguntó.

También Echarren dijo que las rutas nacionales que hasta el momento no tenían grandes deterioros, ante la falta de mantenimiento comienzan a verse afectadas como el caso de la Ruta 3 especialmente entre San Antonio y Sierra Grande.