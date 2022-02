La Fiesta de la Manzana y su costado político: el sorismo busca “movilizar las bases”

La Fiesta de la Manzana tendrá nuevamente este año su costado político.

Años atrás fueron las visitas de Amado Boudou, de Daniel Scioli, de Sergio Massa y de ministros nacionales de Producción. El escenario también tuvo como protagonistas a dirigentes provinciales proyectados hacia una candidatura. Y este 2022 no será la excepción, aunque el presente del peronismo rionegrino obligó a reconfigurar convocatorias y expectativas.

Esta vez no será un invitado particular el que generará el mensaje, sino que se buscará mostrar fuerza en la unidad de una treintena de referentes de unidades básicas locales, quienes llegarán a Roca desde toda la provincia para un encuentro liderado por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y su hermana, la intendenta María Emilia Soria.

La reunión será mañana desde las 10 en el predio de Rejupen, un espacio ubicado en la Isla 32 que el sorismo usa habitualmente para sus convocatorias a la militancia local.

“La verdad que el encuentro de básicas fue un pedido que nos venían haciendo hace un tiempo y tiene como objetivo reactivar y movilizar las bases del peronismo, con miras al futuro, a lo que viene”, explicó el legislador provincial José Luis Berros, en diálogo con RIO NEGRO.

El dirigente agregó que “el ánimo es de una construcción colectiva y qué mejor que sea escuchando a los compañeros, que son en definitiva los que están constantemente militando las banderas del peronismo”.

La invitación del sorismo a quienes tienen cargos partidarios a nivel local no sólo responde al contexto distendido que ofrece la Fiesta de la Manzana sino también a las necesidades que impone el calendario del PJ rionegrino.

El partido fijó para el próximo 6 de marzo las elecciones en las unidades básicas, estableciendo así el primer paso formal para el rearmado interno después de un 2021 que dejó al peronismo con una derrota electoral histórica y sin liderazgo provincial definido.

Berros sostuvo que el objetivo inicial es trabajar en acuerdos que eviten las urnas, pero no descartó la opción del voto para resolver diferencias. “Donde no se llegue a un consenso, se irá a una elección. Tampoco hay que tenerle miedo, porque no significa una fractura ni mucho menos”, afirmó el legislador.

Un encuentro casi paralelo en Regina

Este sábado no sólo habrá debate del Frente de Todos alrededor de la Fiesta de la Manzana.

En Regina se programó otro encuentro, previsto para dirigentes y representantes con cargos electivos en todos los municipios del Alto Valle Este.

Será desde las 20, en la Unidad Básica reginense, con convocatorias formalizadas a referentes de agrupaciones, consejeros del PJ, autoridades de partidos que integran la coalición, concejales y contralores del circuito que se extiende desde Mainqué hasta Chichinales.

Entre los impulsores de la reunión están los intendentes de Chichinales y de Godoy, Alberto Pacenti y Luis Ivancich.

Desde el entorno de los jefes comunales buscaron evitar rispideces con el sorismo, asegurando que la organización está definida desde antes del llamado a los dirigentes locales a Roca.

Más allá de eso, lo cierto es que hasta ayer -ante la certeza de la simultaneidad- no estaba en los planes una suspensión o cambio de fecha.