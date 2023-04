La gobernadora Carreras confirmó que no habrá ministro de Gobierno de Río Negro

Volvieron a tomar juramento dos de los seis funcionarios del Gobierno provincial que habían renunciado a sus cargos por sus candidaturas de las elecciones pasadas. La gobernadora fue quien le tomó juramento a los ministros de Salud, Fabián Zgaib; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri. También hizo lo propio con Daniel Sanguinetti que regresará a la Secretaría de Estado de Planificación.

En tanto, de los otros tres funcionarios sólo regresó Carlos Banacloy, quien se presentó como candidato a intendente de Roca. Natalia Reynoso, que fue electa como legisladora tampoco regresará y en su lugar seguirá Luciana De La Fuente, quien fue su reemplazo durante la campaña.

El restante funcionario que no regresará a ocupar su cargo es Rodrigo Buteler, quien fue intendente electo de Cipolletti. En ese sentido, la gobernadora Arabela Carreras confirmó que las funciones de ese ministerio lo asumirá el Jefe de Gabinete Pablo Zuccaro, «que ya viene acompañando la estructura de esa gestión y va a asumir esas funciones que hasta hoy estaban a cargo del Ministro de Trabajo, Jorge Stopiello».

La conducción política manifestó alteraciones en el último tiempo. En febrero, Rodrigo Buteler fue uno de los seis funcionarios que renunció para ser candidato en las pasadas elecciones pero se preveía su regreso, como ocurrió ayer con los restantes.

Luego, en marzo, la gobernadora Arabela Carreras avanzó en cambios estructurales en su Gobierno y conformó la Jefatura de Gabinete, destinada a Pablo Zúcaro, un incondicional de ella, pero creó esa cartera para preservar el ministerio de Gobierno para Buteler.

El armado de la Jefatura derivó en recortes de algunas áreas en el ministerio político y la Secretaría General. Las podas en Gobierno molestaron a Buteler pero, igualmente, prometía regresar hasta que advirtió del agravamiento en la relación entre Carreras y el senador y ahora gobernador Alberto Weretilneck. Fue así que decidió no volver, con la excusa que quería dedicarse al armado de su gabinete para Cipolletti.

Con esa determinación, Carreras y sus colaboradores inmediatos salieron a la búsqueda del ministro para Gobierno. Se pretendía un perfil no identificado plenamente con la mandataria y no cerrarse en un círculo de allegados. La propuesta al secretario de Gobierno, Agustín Ríos no prosperó, tampoco aquellas opciones entre legisladores e intendentes.

Al final, la gobernadora anunció que Zúcaro concentrará Gobierno y, además, la Jefatura que se conformó curiosamente en marzo para conservar aquel ministerio.

Durante el acto de juramento que se realizó en el Salón Gris de Casa de Gobierno, el ministro Carlos Valeri que regresa a Obras y Servicios Públicos afirmó que «retomamos en este acto para seguir con todo lo que venimos trabajando, con la agenda de siempre, administrando las obras que están en camino. Agradezco a todo el equipo de Obras Públicas que me acompaña desde hace ocho años y que garantizaron la continuidad de la administración de la obra pública en la provincia».

Foto: Marcelo Ochoa

En tanto, el ministro de Salud Fabián Zgaib afirmó que durante su continuidad en estos meses se regresa «con la idea de seguir potenciando la política sanitaria de la Provincia. Este tiempo que pasó, nuestro equipo de Salud demostró que el Ministerio está en funcionamiento y se garantizó el cumplimiento de todos los servicios».

Luego fue el turno del secretario de Planificación de la provincia, Daniel Sanguinetti que destacó que se trabajará «en muchas cuestiones de ordenamiento y proyectos, como el hidrógeno verde, y el Foro Global que se viene en Bariloche, con funcionarios y personalidades destacadas de distintas partes del mundo, para trabajar esta temática».