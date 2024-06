La inflación Vaca Muerta 2024 ya es la segunda más alta del país

La suba de los precios en la provincia de Neuquén fue un 6% más que la que se registró en el país durante los primeros cinco meses del año. El fenómeno es atribuible al incremento derivado de la relativa ventaja salarial del sector privado formal más numeroso, el petrolero, y también al costo de los fletes y las barreras artificiales como la sanitaria, que incrementa el precio de la carne.

En los primeros cinco meses de este año, Neuquén figura tras la ciudad de Buenos Aires y, si se compara la suba de precios de mayo a mayo, la provincia de Vaca Muerta está un peldaño atrás que Río Negro que figura al tope.

En la comparación acumulada, la suba del Índice de Precios al Consumidor del país, según el INDEC fue del 71,9%. Hay tres distritos con incrementos acumulados superiores a ese nivel: Ciudad Autónoma de Buenos Aries, CABA (80,2%), Neuquén (78,0%) y Córdoba (72,0%). En el extremo opuesto, Chaco (61,2%) y San Luis (59,7%) registran la suba acumulada más leve.

La consultora económica Politikon Chaco comparó la suba de precios en 11 provincias, que son las que tienen organismos públicos que se encargan de medir la inflación, y determinó que en la comparación interanual (de mayo 2023 al mismo mes de este año), la suba del IPC país según el INDEC fue del 276,4%.

Hay cuatro distritos con incrementos superiores a ese nivel: Río Negro (300,7%, única provincia en superar el 300%), Neuquén (282,6%), Santa Fe (282,2%) y CABA (280,9%). En el extremo opuesto, Mendoza y Chaco registran las subas más leves (270,5% y 268,3%, respectivamente).

La consultora apuntó que es la primera vez desde septiembre del 2020 que todas las provincias con relevamientos propios del IPC muestran un recorte en la tasa de crecimiento interanual respecto al mes anterior.

Indicó que en el país, hay once jurisdicciones subnacionales que cuentan con su propia elaboración del IPC territorial. Estas son CABA, Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En este informe comparativo no se consideró a San Juan, ya que dicha provincia está actualizando su índice y por ello no actualizó aún los resultados para el 2023.

Aclaró que no todas las provincias cuentan con una misma forma de presentar su información: si bien algunas siguen la misma categorización que realiza INDEC, otras la realizan de un modo distinto, por lo que no necesariamente una misma división es comparable entre sí (ejemplo: Alimentos), “pero igualmente se trata de una forma muy útil de evaluar el comportamiento de precios en los diferentes distritos”.

Dato 78% fue el crecimiento de los precios en la provincia de Neuquén en los primeros cinco meses de 2024.

Según informó la dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén, la medición de los precios en mayo mostró que la división de mayor variación mensual fue educación (18,8%), con una variación interanual de 300,9% y una incidencia de 0,38 puntos porcentuales.

Por su parte, la división que mayor contribución tuvo en el nivel general fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una incidencia de 1,06 puntos porcentuales.

Además de los alimentos, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles e Información y comunicaciones, en conjunto representaron 54,8% del incremento mensual que se registró en el nivel general.

Los cinco productos que más subieron

El arroz blanco (594,2%), la lechuga (541,3%), la sal fina (504,4%), las gaseosas cola (417%) y los fideos guiseros (415,1) son los precios que más subieron en Neuquén.

En Río Negro lo que más aumentó en un año fue la atención médica (370,2%) y los artículos de tocador (365,7%), de mayo a mayo.