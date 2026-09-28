La Libertad Avanza aterriza en Vaca Muerta este lunes: una comitiva de senadores visita Loma Campana

Márquez, una de las principales referentes libertarias en el Senado. Foto: archivo Matías Subat.

Una comitiva de senadores de La Libertad Avanza recorrerá este lunes Loma Campana, el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta, en el contexto de lo que se denominó como una «visita institucional».

La actividad estará encabezada por Nadia Márquez y Pablo Cervi, los dos representantes de Neuquén que el oficialismo libertario tiene en la Cámara Alta.

El recorrido incluirá una visita por el corazón de la formación no convencional, donde conocerán en persona un pozo de extracción y mantendrán una reunión informativa sobre las operaciones, los niveles de producción y las perspectivas de la industria en la región.

Loma Campana suele ser el bloque elegido por las autoridades para este tipo de eventos protocolares. A fines de julio, por ejemplo, recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un viaje relámpago junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Senadores de La Libertad Avanza llegan a Vaca Muerta: quiénes son

Además de Cervi y Márquez, la comitiva está integrada por los senadores María Emilia Orozco (Salta), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Romina Almeida (Entre Ríos), Bruno Olivera (San Juan), Juan Cruz Godoy (Chaco), Enzo Fullone (Río Negro), Bartolomé Abdala (San Luis) y Carmen Silvia Álvarez (Córdoba).

La jornada comenzó temprano y se extenderá por la tarde. De acuerdo a un comunicado oficial, el grupo visitará alrededor de las 15 el Instituto Vaca Muerta, ubicado en el Polo Tecnológico de la capital provincial.

En este lugar se espera que aborden temas orientados a la capacitación y generación de empleo, enfocados centralmente en la demanda laboral de la Cuenca Neuquina.

El itinerario culminará alrededor de las 17, precisaron fuentes oficiales al tanto de la estadía libertaria este lunes.

El bloque que aterrizará en Neuquén viene de conseguir la semana pasada la aprobación de dos leyes significativas para el Gobierno como la reforma del Banco Central y la modificación al régimen de Zonas Frías, iniciativa cuyo avance causó revuelo a nivel local por el impacto en el costo de la tarifa de gas.