La intendenta electa de Catriel se reunirá con Alberto Fernández en Buenos Aires

La candidata peronista Daniela Salzatto triunfó en elecciones y se convertirá en la nueva intendenta de Catriel a partir del 10 de diciembre. Hoy está previsto que se reunirá con el presidente de la nación junto a María Emilia Soria en Buenos Aires.

La victoria de la actual diputada provincial, Daniela Salzotto, puso fin a 12 años de hegemonía del partido vecinalista Movic, aliado de Juntos Somos Río Negro. Salzotto ganó con el 49.26% contra un 26.46% que cosechó el oficialista Carlos Johnston de Juntos Somos Río Negro.

En tercer lugar, se ubicó la exfuncionaria del Movic Elizabeth Cofré con el 12.64% por Primero Río Negro. Ramón Villablanca por la UCR quedó en cuarto lugar con el 4.69%. Lo siguió Daniel Perfumo de Cambia Río Negro con el 3.38% y cerró la lista Daniel Molina con el 3.12%.

«Luego de las elecciones María Emilia Soria me llamó y me dijo que el presidente Alberto Fernández me esperaba en Buenos Aires. Nos reunimos hoy a las 16. Es sumamente importante y valioso este encuentro. Alberto me dio sus felicitaciones y varios ministros también” manifestó Salzotto.

La intendenta electa aseguró que este encuentro servirá para comenzar a gestionar políticas para Catriel. “Vamos a hacer los procesos previos para que alguna de las sedes de la universidad llegue a la cuidad”.

Además manifestó su deseo de plantear a Catriel como una ciudad estratégica para Vaca Muerta, “es un puntapié para trabajar y fortalecer nuestra matriz productiva, es algo que hay que poner en valor y en juego. Se vienen años importantes en las renegociaciones en este área”.

¿Qué dijo sobre el traspaso del municipio?

En ocho meses será el traspaso del mando de la intendencia en Catriel y Salzotto comentó como se prepara para ese momento.

“Les referí la importancia de tener una transición en estos ocho meses responsable de parte de quienes se van. Más que nada para no recibir un municipio desordenado, con caos y herencias. Si no recibir un municipio que nos permita contar con cierta independencia y llevar adelante una buena gestión” expresó Salzotto.

La representante del partido Frente de Todos remarcó que se encontraba confiada con los posibles resultados de las elecciones. “Conocía el apoyo que teníamos, había visto las encuestas y pensé que íbamos a un balotaje. Pero una semana antes le dije a mi compañero que íbamos a ganar por encima del oficialismo” declaró.