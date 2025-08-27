La Justicia frenó casi 300 pases a disponibilidad en el INTA: había empleados en Neuquén alcanzados

La Justicia Federal frenó ayer el pase a disponibilidad de 287 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e intimó al Gobierno nacional a respetar la medida cautelar vigente, con la advertencia de aplicarle una sanción económica de 10 millones de pesos diarios en caso de incumplirla. La resolución fue recibida con alivio en Neuquén, donde una veintena de trabajadores esperaban claridad sobre su futuro laboral.

Se trata de los 21 empleados de la agencia INTA IPAF Patagonia, ubicada a la vera del enlace entre la Ruta 22 y la Autovía Norte, en las afueras de Plottier.

La disposición del Ejecutivo se conoció la semana pasada, luego del rechazo que recibió tanto en Diputados como en el Senado el decreto 462/25 que ordenaba una profunda reestructuración del organismo.

Pese al revés legislativo, la administración libertaria avanzó sobre el personal, ordenando casi 300 pases a disponibilidad por un periodo de 6, 9 y 12 meses, de acuerdo a la antigüedad de cada agente.

Sin embargo, este martes, la jueza María Isabel Forns, del Juzgado en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, reiteró la vigencia de una medida cautelar impulsada por ATE y Apinta, el gremio de los trabajadores del INTA.

Jorge Muñoz, secretario general de Apinta Alto Valle, destacó la definición de la magistrada, al entender que los pases a disponibilidad son la «fase previa al despido«, sobre todo en una gestión como la actual que tiene a la austeridad y al equilibrio en las cuentas como principales banderas.

El dirigente gremial dijo que, sin el aval del Congreso y ahora tampoco de la Justicia, el decreto en el que se basó el Gobierno para reformar al organismo y su diagrama ya no tiene validez.

«Habían empezado con la disolución de la dirección del INTA y también reestructuraron gerencias y varias coordinaciones», dijo Muñoz, quien aseguró que la entidad estaba prácticamente paralizada tras los cambios ordenados en su funcionamiento. Con la decisión de la jueza federal, para los empleados debería volver «todo a foja cero», afirmó.

Explicó que durante el pase a disponibilidad, el personal deja de cumplir funciones y es sujeto a ser reasignado en otra órbita del Estado. Sin embargo, en la mayoría de las veces, significa la antesala al despido.

El INTA IPAF Patagonia y su amplia área de influencia

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF Patagonia) tiene su sede en Plottier, pero su área de influencia comprende a la totalidad de la región patagónica, desde Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego.

Según se indica en la web oficial, es uno de los institutos del INTA integrados en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF).