La Legislatura rechazó el pliego del candidato a fiscal jefe Manuel Islas

Luego de un corto debate del que participaron un puñado de diputados, la Legislatura de Neuquén rechazó por amplia mayoría el pliego de Manuel Ignacio Islas como candidato a fiscal jefe de la región sur de la provincia. Hubo referencias al grave episodio que ocurrió el martes, cuando una persona accedió a los pasillos de la sala de comisiones e increpó al postulante.

En la sesión de este miércoles, 28 diputados de diferentes bloques votaron por el rechazo al pliego de Islas, actual fiscal del caso de Delitos Sexuales. A favor lo hicieron César Gass y Brenda Buchiniz, y estuvieron ausentes Ángela Barahona, Patricia Fernández, Darío Martínez, Lorena Parrilli y Daniela Rucci.

Gass dijo que había consultado en el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio Público Fiscal y no había encontrado motivos para rechazar el pliego. Buchiniz por su parte señaló que Islas le pareció «bastante solvente» cuando pasó por la comisión de Asuntos Constitucionales, y expresó: «quizá a algunos no les gustaron las respuestas de tinte político, las del DNU» 70/2023 del gobierno nacional, que el fiscal no cuestionó abiertamente.

El abuso y femicidio de Silvia Cabañares

De los que votaron en contra del pliego, solo los representantes de la izquierda dieron sus razones. Los diputados tienen el privilegio de guardar silencio sobre los fundamentos de esos actos de gobierno, y nunca trataron un proyecto que propicia modificar el reglamento para que eso cambie.

Gabriela Suppicich por su parte recordó que Islas es el fiscal que investiga el abuso sexual que sufrió Silvia Cabañares antes de ser víctima de femicidio. «Siempre nos quedará la duda de si se hubiera actuado como corresponde, hoy sería una chica que estaría vinculándose con su familia», señaló.

En tanto que Andrés Blanco advirtió sobre el incidente con la persona que increpó a Islas en la sala de espera: «nos preocupa que terminen pagando los platos rotos trabajadores de esta casa».

El grave incidente en la Legislatura

Como informó diario RÍO NEGRO, Islas fue entrevistado el martes a la mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales. En el pasillo fue increpado por un hombre que estuvo imputado en una causa por presuntos delitos contra la integridad sexual y que fue absuelto por un jurado popular.

La descripción del hecho que brindó Islas a los legisladores fue: «Cuando estaba en la sala de espera se me acercó una persona que fue acusado por la fiscalía a mi cargo por el presunto delito de abuso sexual diciéndome, creo que con el propósito de intimidarme, sin éxito, ‘la tenés complicada’, que le había arruinado la vida, y se retiró por el mismo lugar por el mismo lugar, que es el sector por el que vienen los diputados. Me parece un acto que condiciona el normal funcionamiento de las instituciones».

El hecho fue gravísimo, y a más de 24 horas de ocurrido no hay aclaraciones oficiales sobre lo que sucedió, quién le permitió el acceso a un sector restringido, vigilado y lleno de cámaras.

Los pliegos aprobados

En la sesión de este miércoles, la Cámara prestó acuerdo a Sheila Fabiana Lischinsky, para el Juzgado Laboral Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén; Marcos Agustín Recupero, para el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios Ejecutivos Nº1, con asiento de funciones en la ciudad de Zapala, y Hernán Gustavo Scordo como fiscal del caso para la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Martín de los Andes.

En todos los casos fue con 29 votos a favor y dos en contra, sin debate.