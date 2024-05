El fiscal Islas le mandó una carta a la comisión de la Legislatura de Neuquén que debe tratar su pliego

El fiscal de Delitos Sexuales de Neuquén, Manuel Islas, envió una carta a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura y al Tribunal de Impugnación con un descargo por la situación en la que quedó involucrado, tras la declaración en un juicio por jurados de un hombre absuelto de acusaciones de abuso sexual.

La comisión, conocida por la abreviatura «A», tiene en lista de espera el pliego de Islas, quien ganó el concurso para ser fiscal jefe en la región sur que incluye San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, entre otras localidades. El presidente es Ernesto Novoa, abogado y expolicía, del oficialista partido Comunidad.

En un juicio por jurados realizado en abril, el imputado de abuso sexual reveló que Islas sigue o siguió en Instagram a una de las víctimas. También surgió en las audiencias que Islas habría puesto en conocimiento de la denunciante el contenido de una cámara Gesell realizada a una niña menor de edad, presuntamente víctima de abuso, que no tiene relación con la mujer. Ambos hechos fueron publicados por diario RÍO NEGRO, uno en tono asertivo, el otro en condicional. Las audiencias por delitos sexuales son sin público y lo que sucedió fue reconstruido en base a diversas fuentes que participaron de las mismas.

Los argumentos del jefe

Antes de la publicación este diario intentó hablar con Islas pero no obtuvo respuesta. Quien atendió fue su jefe, Maximiliano Breide Obeid.

Durante esa entrevista, el pasado jueves 9, Breide dijo que habló con Islas sobre estos hechos. Algunos de sus conceptos fueron: «Me confirmó que siguió a la denunciante en Instagram, pero la eliminó mucho antes del juicio». «No lo considero una falta, pero no es bueno». «Le dije a Islas que es desprolijo y que trate de no hacerlo en ningún otro caso». Este hecho «no gravitó en el veredicto del jurado, no tuvo peso. La declaración de no culpable fue por un problema con la prueba».

Al otro día, Breide Obeid le envió una nota a Islas con copia al fiscal general José Gerez que no fue pública hasta este momento. Expresó que la circunstancia de que víctima y fiscal se sigan en redes sociales «la considero totalmente irrelevante». A diferencia de lo que le había dicho el día anterior a este diario, agregó que «no lo considero desprolijo».

«Mucho menos pasible de una actuación administrativa, más allá de la recomendación de evitar este tipo de situaciones en casos futuros», agregó.

La nota de Islas a la Legislatura

Ese fragmento de la carta de Breide fue recuperado por Islas en su nota a la Legislatura enviada este martes, como prueba de que «las circunstancias referenciadas en las noticias difundidas en un periódico local fueron resueltas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal».

No hay otra referencia al seguimiento mutuo en redes sociales con la víctima de un delito que él investigó.

Por otra parte, Islas afirmó: «jamás exhibí una cámara Gesell a alguien que no tuviera derecho ni sea parte interesada en algún legajo de los que intervengo». La expresión tiene cierta ambigüedad. Los abogados defensores que intervinieron en el caso, Sebastián Perazzoli y Gustavo Palmieri, confirmaron ante una consulta de este diario que la mujer mayor de edad dijo en su declaración que el fiscal le puso en conocimiento del contenido de la cámara Gesell de la niña víctima (el testimonio está grabado, basta repasarlo). La semana pasada, consultado sobre este punto, Breide Obeid dijo que no lo tenía presente.

El fiscal mencionó también que «mi actuación funcional en el caso de referencia fue avalada por jueces de Garantías en audiencias y acompañados por las querellas intervinientes con pleno respeto del derecho de defensa y demás garantías del acusado, sustentándose únicamente en las evidencias y la ley aplicable».

Archivo y desarchivo

En su carta, el fiscal se refirió a otro episodio: el archivo y desarchivo de la investigación.

Para dar contexto: el imputado fue acusado del abuso de una niña, y del abuso de una mujer mayor de edad.

Islas dice: «recuerdo que dispuse el archivo el 20 de diciembre de 2021 (se refiere al legajo que tiene como víctima a la mujer mayor de edad), que se revocó por orden del fiscal jefe de la unidad quien ordenó el 23 de diciembre de 2021 que “…se unifiquen los dos legajos contra el imputado (el que tiene como víctima a la niña y el que tiene como víctima a la mujer mayor de edad) y se avance en conjunto, aprovechándose la información relevante común a los casos que pueda reforzar las pretensiones correspondientes”.

Islas no dice quién era el fiscal jefe que dio la orden. Posiblemente se refiera a Rómulo Patti, quien ejerció el cargo hasta su jubilación a partir del 1 de noviembre del 2022, y lo reemplazó Breide Obeid.

En aquella entrevista con diario RÍO NEGRO, Breide Obeid se refirió a ese archivo, desarchivo y unificación de legajos. Lo hizo en estos términos: «para mí hubo errores de calificación. Lo hablamos puertas adentro, Islas me dijo que su estrategia fue llevar a juicio los dos casos juntos (los abusos a la mujer mayor de edad y a la niña, que ocurrieron con diferencia temporal pero ambos atribuidos al mismo imputado) porque suponía que se iban a potenciar. Sin embargo, uno fue un ancla del otro, y el jurado popular lo declaró no culpable de las dos acusaciones».

Sobre esta estrategia procesal, Breide Obeid no dijo nada en su carta.

Las dos secciones de la carta

La nota que islas envió a la Legislatura puede dividirse en dos secciones. El descargo o aclaración ocupa las primeras dos carillas. Las otras cinco son un resumen de su vida personal, su origen humilde en La Plata, sus esfuerzos para estudiar, hay una evocación a charlas familiares y una explicación de por qué eligió Neuquén para vivir.

Como cierre, señala: «espero que una información desprovista de sustento por una situación aclarada en el seno del Ministerio Público Fiscal, no afecte el normal funcionamiento de las instituciones».

Es una alusión al título que eligió: «¿Puede una información errada torcer el normal funcionamiento de las instituciones?».