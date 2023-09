La Ley de Alquileres llegó al Senado con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición

El debate por la reforma de la Ley de Alquileres llegó este miércoles al Senado, donde las bancadas del oficialismo y la oposición volvieron a mantener fuertes cruces por el proyecto, durante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Junto a los senadores, participaron hoy de la discusión representantes de cámaras inmobiliarias, mientras que mañana será turno de los inquilinos, según confirmaron fuentes legislativas a la agencia Télam.

Si bien tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio, principal impulsor de la modificación de la actual ley, coincidieron en la intención de acelerar la emisión del dictamen, persisten los criterios distintos.

Ley de Alquileres: cruces entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Mientras la oposición busca aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, donde logró la media sanción luego de un acuerdo con otros bloques, el oficialismo pretende introducir modificaciones, que implicarían la vuelta del proyecto a la Cámara baja, para su sanción definitiva.

Durante este miércoles, ambas bancadas cruzaron recriminaciones por la falta de acuerdo sobre algunos puntos y hasta por cuestiones de política judicial.

La tensión inició luego de que la senadora Anabel Fernández Sagasti, del FdT, interrogara a uno de los expositores de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, sobre los alquileres temporarios y los pagos por adelantado de las locaciones en la actual ley.

La senadora consideró que el expositor era esquivo en sus respuestas, algo en lo que coincidieron sus compañeros de bloque y que despertó las críticas de los senadores Luis Naidenoff y Julio Martínez de JxC, quienes reprocharon el tono de las interpelaciones a los invitados.

«Fueron invitados para escucharlos, otra instancia es el debate que se debe dar en la comisión; no se puede interpelar ante una posición que me puede o no agradar», agregó en ese sentido el senador radical por Formosa.

Ley de alquileres: los puntos del proyecto cuestionados por el oficialismo

Uno de los puntos que buscaría modificar el oficialismo es el plazo de los alquileres, que la reforma aprobada por la Cámara baja disminuye de los tres años actuales a los dos.

También se cuestiona la habilitación para que los propietarios puedan exigir a los inquilinos pagos anticipados y el tratamiento a las viviendas respecto de los contratos de locales comerciales, aspectos centrales del proyecto opositor.

Junto a la iniciativa impulsada por Juntos por el Cambio, también se pondrán en consideración otros proyectos como el de la senadora riojana Clara Vega, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, el del misionero Maurice Closs y el del jujeño Guillermo Snopek, todos más cercanos a la coalición oficialista.

Con información de Télam y Ámbito