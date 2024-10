La ley de esencialidad educativa no se tratará esta semana en Río Negro

El vicegobernador Pedro Pesatti ratificó hoy en Bariloche que “no se va a tratar” en segunda vuelta la ley que declara a la educación como esencial, mientras que en Villa Regina la Unter discute en su congreso posibles medidas de fuerza.

Pesatti fue enfático ante la consulta de la prensa previo a un acto de entrega de viviendas que presidió en la cordillera y argumentó que “no es parte de ninguna negociación, es algo que hemos resuelto nosotros en función de lo que consideramos más adecuado”.

El proyecto de ley de esencialidad fue aprobado en primera vuelta el 26 de septiembre y se especulaba con su posible inclusión en el temario de la sesión convocada para el jueves, incluso en la Unter se analizaba una alternativa de movilización a Viedma si este tema volvía ala agenda parlamentaria.

Pesatti dijo que ingresaron observaciones al expediente que deben ser consideradas por los legisladores y descartó que su aprobación en segunda vuelta esté atada a la suerte de esa iniciativa a nivel nacional.

El proyecto de declara esencial la educación fue impulsado por el PRO, con apoyo de JSRN, UCR y ARI, aunque estos dos últimos pidieron modificaciones en la sanción definitiva.

“Consideramos que todavía no hay argumentos para que podamos avanzar hacia una sanción de la ley, ha pasado muchas veces”, argumentó el vicegobernador al señalar que no es algo anómalo en el trámite legislativo.

«El gobierno provincial tiene un compromiso con los docentes»

También Pesatti envió un mensaje a la Unter al indicar que espera tener un “canal de diálogo para poder resolver los problemas, que no desconocemos, como creo que la Unter no desconoce que el gobierno provincial tiene un compromiso con los docentes, al punto que cuando el gobierno nacional decidió dejar de pagar el fondo de incentivo docente, no pasaron 24 horas antes de que el gobernador anunciara de que la provincia con recursos propios se iba a hacer cargo”, afirmó.