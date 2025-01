La oposición pide precisiones por la baja de contratos en Río Negro

El legislador Luciano Delgado Sempé, acompañado por sus pares de vamos con Todos y libertarios, pidió informes por los contratos no renovados en Río Negro. Archivo

La no renovación de 448 contratos en Río Negro en el 2025, en distintos organismos provinciales pero principalmente en Educación, Desarrollo Humano y Salud, motivó un pedido de informes de la oposición para conocer en detalle el listado de agentes que fueron dados de baja y sus presuntos incumplimientos para motivar la decisión del Gobierno.

El pedido de informes ingresó a la Legislatura el jueves y fue impulsado por el legislador Luciano Delgado Sempé, acompañado por el resto de sus pares del bloque Vamos con Todos y los libertarios Santiago Ibarrolaza y Patricia Mac Kidd.

La consulta fue elevada a los ministerios de Hacienda, Gobierno, Salud, Educación, Desarrollo Humano y la secretaría de la Función Pública, en la que en primer orden pidieron conocer el listado de los agentes a los que no se le renovó el contrato y también a quiénes sí tienen continuidad en el primer tramo del año.

El Gobierno hasta el momento solo informó que se renovaron 2.934 contratos y se dio de baja a 448 agentes, lo que significa el 13,2% del total de los trabajadores estatales con una modalidad contractual sin garantías.

Los legisladores también pidieron que en ambos listados, se incorpore la información de las inasistencias justificadas y las injustificadas; las faltas disciplinarias; sanciones, antigüedad en el Estado desde la primera contratación; la evaluación de sus superiores desde el ingreso.

Además pidieron conocer los cursos y capacitaciones que se le puso a disposición a estos agentes públicos y cuántos de ellos realizó.

Los legisladores apuntaron a tener información si entre los despedidos hay personas afiliadas a algún gremio y a cuántos paros adhirieron cada uno. Estas últimas preguntas están claramente dirigidas a analizar una presunta persecución laboral, tras la advertencia elevada meses atrás por el propio gobernador Alberto Weretilneck que anunció la no continuidad laboral de los contratados que adhieran a medidas de fuerza, en aquel momento se había apuntado exclusivamente a un paro del gremio ATE.

Delgado Sempé recordó que el gobernador justificó la decisión de no renovar los contratos en base a criterios de “desempeño y comportamiento laboral” y por eso expresó su preocupación “ante la posibilidad de que estos criterios no hayan sido aplicados de manera uniforme, señalando casos de trabajadores sin faltas ni sanciones cuyo contrato no fue renovado, mientras que otros, con antecedentes de inasistencias y sanciones, sí continúan”.

El secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, introdujo este tema días atrás en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO donde dijo que existían casos de agentes con tobilleras electrónicas por causas judiciales o denunciados por violencia de género, que continuaban en sus puestos.

El legislador de Vamos con Todos, a través de un comunicado de prensa, planteó la inquietud de que la continuidad de estos agentes con causas penales “puedan estar relacionadas con afinidades políticas, favoreciendo a quienes militaron para el oficialismo durante la campaña electoral de 2023 y resultan funcionales al gobierno actual”.