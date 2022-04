La palabra de Ivancich: «Llamaron todos de Viedma para que me dejaran detenido”

El intendente de General Godoy, Luis Ivancich, está convencido de que su detención fue por razones políticas.

Así lo expresó en un audio enviado a “compañeros” del Partido Justicialista, luego de quedar en libertad el domingo, cuando la Justicia de Cipolletti le formuló cargos por lesiones leves.

El sábado pasado, el jefe comunal protagonizó un incidente en la zona del acceso a Cipolletti por calle Mariano Moreno, cuando aparentemente se bajó de su camión con un elemento contundente y destrozó el vidrio de un colectivo de la empresa Flecha Bus.

La denuncia de los trabajadores de esa unidad y la posterior intervención de la Policía terminaron con el dirigente peronistas tras las rejas. La acusación por lesiones tiene su origen en las consecuencias físicas que padeció el chofer del micro, a partir de la rotura del vidrio.

El audio que se viralizó durante las últimas horas refleja la versión de Ivancich, quien hasta ahora no ofreció declaraciones públicas a los medios.

“Tremendo lo que hicieron política con esto. Cuando le dije que era camionero… yo me venía en un ratito. Cuando pidieron los antecedentes y (vieron) que era intendente, llamaron todos de Viedma para que me dejaran detenido”, sostiene el mandatario local en ese relato.

Luego se queja, porque fue “detenido por algo leve, que no hice nada”.

Finalmente, Ivancich ratifica su convicción de que fue preso por cuestiones políticas, al afirmar que lo ocurrido el fin de semana forma parte de “lo mismo que nos pasó cuando se encadenaron antes de las elecciones”.

“Esta es la misma historia. Algo que es (sic) insignificativo para todos. Nos hicieron mierda, a mí personalmente. Pero bueno, yo no les doy ni bolilla. Yo sigo firme, trabajando”, concluyó.

“Trasfondo político”

Por su parte, el abogado defensor de Ivancich en la causa penal, Federico Diorio, también consideró llamativa la detención del dirigente peronista, al igual que los pedidos de destitución posteriores.

“Nos parece un poco prematuro todo lo que surgió el fin de semana, de querer sacarle el registro, de pedir una destitución. Vemos que hay un trasfondo político importante detrás de esto”, indicó el profesional en diálogo con periodistas de RÍO NEGRO.

Diorio aseguró que Ivancich “no tiene ningún antecedente computable, por hechos similares o nada por el estilo”, recordando que “esto incluso surgió en la audiencia (de formulación de cargos), porque la Fiscalía los pidió”.

El abogado dijo que la defensa está comenzando recién su investigación y destacó que “el intendente no prestó ninguna declaración” hasta el momento

“A él no lo detienen en el lugar del hecho y la gente de Flecha Bus no lo identifica personalmente. Hablan de un camión y de una situación, pero no se han tomado declaraciones ni ruedas de reconocimiento para poder tener definido que haya sido él”, puntualizo.

Escuchá el audio del intendente Ivancich: