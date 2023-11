La repudiable advertencia de un vocero de Milei: «La bomba le puede explotar a Massa antes del 10 de diciembre»

Guillermo Francos, vocero de La Libertad Avanza y futuro ministro de Interior en un eventual gobierno de Javier Milei, lanzó una polémica advertencia este domingo. Señaló que «la bomba económica le puede explotar» al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, «antes del 10 de diciembre».

«Ojalá no explote nunca (la bomba). No digo que explote, digo que (a Massa) se le escapan variables de la economía que generan más distorsión«, se apresuró en corregir el ex diputado nacional menemista al lanzar su controvertida declaración.

Las declaraciones del asesor de Milei ocurren días después del escándalo por los dichos de la excandidata presidencial Patricia Bullrich, quien dijo que «ojalá la bomba explote antes» del balotaje del 19 de noviembre próximo.

En declaraciones radiales, Francos expresó sobre Massa que «es una persona que está luchando por el poder desesperadamente» y que toma decisiones sin importar «lo que pase después».

«Sabe que está en una situación difícil y está haciendo todo lo posible, no le importa lo que pase después, ya verá cómo lo soluciona», sostuvo, tras cuestionar el nuevo «plan platita» del ministro de Economía que a su entender está «incrementando el déficit» y «va a significar inflación futura».

Según su análisis, si Massa opta por incrementar la emisión monetaria la situación va a terminar «en un desastre total», pero «si hace ajuste, va a tener un problema con su propia fuerza».

En línea con el vaticino de que «la bomba económica» puede explotar antes del fin del mandato de Alberto Fernández, Francos puso como ejemplo la crisis por la falta de nafta vivida la semana pasada en todo el país.

«Han pasado cosas estos días que no se pueden dejar de tener en cuenta. Como lo que pasó la semana pasada con el combustible y lo que pasa en el interior con el combustible», indicó.

Qué dijo el asesor clave de Milei sobre la venta de órganos

Francos admitió que La Libertad Avanza cometió «errores» durante la campaña con declaraciones polémicas de voceros. Tal como ocurrió con la propuesta de venta de órganos, de la cual Milei intentó tomar distancia.

Sin embargo, esta semana fue la diputada electa del espacio de derecha liberal Diana Mondino quien reavivó la controversia al defender la creación de un «mercado libre de órganos».

«Es inconducente», opinó el ex funcionario del BID, quien de todos modos explicó que fue un tema que surgió como «una cuestión filosófica» y no como una propuesta concreta de la plataforma política de La Libertad Avanza.

«Ese tema surgió a partir de una cuestión filosófica sobre el liberalismo y el mercado. El tema no lo introdujo Milei en la conversación, sino que se lo plantearon», aclaró Francos.

En ese sentido, acusó a Massa de haber «instalado» el tema como parte de su supuesta «campaña del miedo» contra Milei y La Libertad Avanza.

Con información de Noticias Argentinas y Clarín