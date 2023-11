Massa prometió medidas desde el 20 de noviembre si gana el balotaje: «Hay cosas para cambiar»

Durante una entrevista este miércoles, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que de ganar el balotaje que disputará ante el libertario Javier Milei, tomará medidas desde el día siguiente. Además, consideró que «hay cosas para cambiar» respecto a la actual gestión y prometió una «transición ordenada» en caso de llegar a la presidencia.

A 18 días de la segunda vuelta y luego de imponerse con más del 36% de los votos en las elecciones generales, Massa trazó varias de las principales políticas de su eventual gobierno y aprovechó la ocasión para cuestionar el acuerdo entre el postulante de La Libertad Avanza y Patricia Bullrich, motorizado por el expresidente Mauricio Macri.

“Si los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, las primeras medidas respecto de la nueva construcción o del nuevo diseño del Estado; la unificación de algunas empresas públicas; el ordenamiento del sistema tributario, vamos a tratar de que sean entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre para que, además, tengamos una transición ordenada”, repasó Massa, en diálogo con A dos voces por TN.

Consultado por las primeras iniciativas que implementaría, el ministro aclaró, en primer lugar, que «hay varias cosas para cambiar» en relación a la administración de Alberto Fernández y agregó en detalle: «Vamos a equilibrio fiscal; a un fuerte superávit comercial para cumular reservas, que nos va a permitir fortalecer la moneda, bajar la inflación y consolidar el crédito«.

En materia de economía, además, reconoció el impacto del sector agropecuario y consideró que se le debe «seguir sacando la pata de encima«, para aumentar sus exportaciones y las divisas que ingresan al país.

También ratificó la actual política de subsidios y, sobre el mercado cambiario, adelantó que se irá camino a una «simplificación». Esta última medida, no obstante, se realizaría de manera paulatina «para que la brecha que se produce por el mega endeudamiento y la crisis por la sequía no termine impactando en los bolsillos de la gente», precisó el postulante oficialista.

Respecto a los impuestos, Massa planteó que actualmente el país tiene «una matriz tributaria que es injusta» y prometió que, una vez finalizado el proceso electoral, llevaría la discusión de una «matriz más justa» al Congreso de la Nación.

Massa criticó a Milei por el acuerdo con Macri y Bullrich

Ya en terreno estrictamente electoral, el aspirante presidencial cuestionó el reciente acuerdo entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ex candidata a la Casa Rosada de Juntos por el Cambio, de cara al balotaje.

En ese contexto, acusó al libertario de «pactar con la casta, la misma que criticaba» y recordó cuando, tiempo atrás, el economista «dijo que Macri era uno de los peores gobiernos y que Bullrich era una montonera asesina«.

Massa, a su vez, puso en duda la vigencia de la plataforma económica del liberal tras su pacto con el exmandatario y la presidenta del PRO: «Yo me pregunto ¿sigue con la idea de dolarización o no? ¿sigue con la idea de cerrar el Banco Central o no? ¿sigue con la idea de venta de armas y de órganos o no?»

«Cristina no va a ocupar ningún cargo público»

Cuando se le preguntó por la eventual conformación de su gabinete, el actual jefe de Hacienda negó haber repartido «cargos» y alejó también la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner integre su administración.

«Cristina (Kirchner) no va a ocupar ningún cargo público. Hizo política toda su vida y entiendo que va a seguir haciendo política», aclaró sobre el rol que ocuparía la expresidenta, hoy distanciada de la campaña oficialista.

En esa línea, aseguró que no repartió cargos «como confites» y minimizó los trascendidos sobre posibles nombres para su gestión. «No caigamos en decir los nombres antes de que la gente alija a quien decide los nombres«, indicó.

Massa habló sobre la falta de combustibles y de insumos médicos

Por otra parte, el ministro y candidato se refirió a la escasez de combustible que se registró en gran parte del país en los últimos días y que, de manera paulatina, se habría empezado a normalizar este miércoles.

Tal como había expresado a principios de semana, Massa acusó a las petroleras, que hoy aplicaron una suba promedio de 10% en sus surtidores, de guardar nafta «porque decían que después de la elección venía una devaluación«.

También las responsabilizó de retener stock, ya que «vencía el acuerdo de precios» que fijó subas por debajo de la inflación. «Vinieron las petroleras a plantear primero 40% y después 20% de aumento«, agregó.

Respecto a la advertencia que había realizado a las compañías en caso de no reestablecer el suministro, negó que se tratara de una amenaza como habían apuntado algunos dirigentes de la oposición y reiteró que «una vez que que abastecen el mercado interno, me encanta que exportemos«.

En cuanto a la falta de insumos médicos, desligó la problemática de la falta de dólares y, en cambio, la vinculó a la «especulación» de los privados, puntalmente, «entre los que le venden a las clínicas».

Con información de TN