La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud ya quedó formalizada: «Los argentinos primero», el anuncio del Gobierno

Oficialmente Argentina quedó afuera de la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno anunció la formalización de la medida el viernes por la noche mediante posteos en redes sociales. El ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que de esta manera, Argentina logró recuperar su «soberanía sanitaria».

El primer comunicado fue realizado por el canciller argentino Pablo Quirno, cuando informó que fue la Asamblea Mundial de la Salud el área que se encargó de ratificar, «por consenso, el retiro de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud con efecto a partir del 17 de marzo de 2026″.

«Los argentinos primero», el anuncio del Gobierno

La salida de Argentina de la OMS resulta una medida inédita. La postura que tomó la gestión libertaria se alinea a la política exterior de la administración de Donald Trump y despierta severos cuestionamientos, sobre todo por la crisis que enfrenta el sistema sanitario público en el país.

Mario Lugones, en su cuenta de la red social X, explicó que se trata de «una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían».

El funcionario defendió la desvinculación del organismo internacional y para ello hizo hincapié en el impacto de las políticas que se aplicaron durante la pandemia por el Covid-19: «La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país. Las cuarentenas prolongadas a las que el gobierno anterior se sometió sin cuestionamientos las pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos, los pacientes que no recibieron atención oportuna».

El comunicado del ministro llega en un contexto de alta conflictividad social y en la misma semana en que se llevó a cabo la Marcha Federal por la Salud Pública en rechazo a los recortes presupuestarios del Ejecutivo, la pérdida de entre un 34% y un 40% en los salarios docentes universitarios y las denuncias por la suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos.

Sobre el final de su publicación, Lugones reiteró que seguirán en relación con la Organización Panamericana de la Salud y remarcó: «Y para alejar cualquier duda, lo repito: GRACIAS A LA RELACIÓN CON LA OPS, LOS ARGENTINOS VAN A CONTAR CON LAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS».

Por su parte, Pablo Quirno, manifestó: «Esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina». El canciller consideró que Argentina «posee la capacidad sanitaria, técnica y la decisión política para proteger la salud de su población», y señaló que pese a la desvinculación con la OMS, el país seguirá sosteniendo «su disposición para cooperar internacionalmente sobre la base de criterios científicos y técnicos y con pleno respeto por la soberanía de los Estados».