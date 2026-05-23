Es de Roca, brilla en redes como “El Mankito” y cumplirá el sueño de su vida: representar al país en México

Bautista Palacios entrena intensamente en la pista de General Roca. El joven de 19 años se prepara para representar al país en México. (Foto: Andrés Maripe)

Bautista Palacios todavía recuerda el momento exacto en el que recibió el mensaje. Había salido de cursar y miró el celular: su entrenador le confirmó que iba a la posibilidad de viajar a México para representar a la Argentina en una competencia internacional de atletismo. Lo primero que hizo fue avisarle a sus papás y a sus amigos. “Es lo que quería desde chiquito”, contó el joven de Roca en diálogo con Diario RÍO NEGRO. “Cuando arranqué en este deporte, el sueño siempre fue representar a Argentina”.

El creador de contenidos detrás de “El Mankito»

Tiene 19 años, estudia el profesorado de Educación Física y desde hace tiempo organiza sus días entre entrenamientos, clases y la creación de contenido para redes sociales, donde miles de personas lo siguen bajo el nombre de “El Mankito”.

Bautista en plena competencia. Representar a la provincia siempre fue un orgullo para el joven roquense, que ahora da el salto a la selección nacional. Foto gentileza.

Bautista tiene focomelia bilateral, una discapacidad congénita que afectó el desarrollo de sus brazos, aunque asegura que nunca la vivió como un límite. «No es una enfermedad, es una discapacidad», aclara. Encontró en el deporte, en el humor y en la independencia una manera de construir su propia identidad y también de inspirar a otros.

«Correr es mi cable a tierra», asegura Bautista, concentrado en su rutina diaria de cara al desafío internacional de julio. (Foto: Andrés Maripe)

En sus videos muestra cómo entrena, cómo adapta su bicicleta para moverse por la ciudad o cómo atraviesa distintas situaciones cotidianas. La respuesta de la gente fue creciendo hasta convertirlo en una de las voces jóvenes más reconocidas de las redes en la región. “Lo que trato es que no vean la discapacidad como algo malo, sino como algo natural. Que podés vivir una vida normal y corriente como cualquier persona”, explicó.

Bautista en plena competencia. Representar a la provincia siempre fue un orgullo para el joven roquense, que ahora da el salto a la selección nacional. (Foto: Gentileza)

La naturalidad con la que habla de su vida también tiene raíces profundas en su historia familiar. Bautista vive con sus padres y su hermano menor y asegura que desde chico recibió un mensaje muy claro: nunca dejar de intentar. “Mis papás nunca me dejaron tirado, por así decirlo. Siempre intentaron que yo me maneje solo”, recordó. “Gracias a ellos hoy tengo esta personalidad. Me inculcaron ser independiente y que mi discapacidad no sea un problema”.

Bautista Palacios junto a su familia en una imagen de 2021. Foto archivo Diario Río Negro.

Ese acompañamiento fue clave para animarse a todo: estudiar, entrenar, moverse solo y apostar por los sueños que parecían lejanos. Hoy cursa segundo año del profesorado de Educación Física y combina la universidad con una rutina deportiva exigente. Entrena en pista y gimnasio todos los días y también intenta mejorar hábitos de descanso y alimentación pensando en el desafío internacional. Aunque admite que sus jornadas suelen ser intensas, hay algo que siempre le devuelve equilibrio.

Más conocido en las redes como «El Mankito», el atleta rionegrino combina sus estudios con la exigencia de la alta competencia. (Foto: Andrés Maripe)

“Correr es mi cable a tierra. Cuando estoy sobrecargado o con problemas, salir a entrenar me arregla la vida aunque sea por ese momento”, dijo. Su vínculo con el atletismo comenzó hace algunos años en una escuelita deportiva y terminó convirtiéndose en una pasión. Más tarde llegaron los entrenamientos competitivos, el seguimiento de entrenadores de la selección y finalmente la posibilidad de integrar la delegación argentina que competirá en Tlaxcala, México, del 21 al 24 de julio.

El joven de 19 años comparte su día a día y sus entrenamientos para concientizar sobre la discapacidad con naturalidad y humor. (Foto: Gentileza)

“Representar a Río Negro ya era un orgullo enorme. Imaginate representar al país”, expresó. Mientras espera los últimos trámites, también organiza una rifa para costear parte de los gastos del viaje. La comunidad ya comenzó a acompañarlo con donaciones y premios para colaborar.

Bautista Palacios: seguir creciendo en el deporte y en las redes sociales

Más allá de México, Bautista tiene un objetivo todavía más grande. Sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos y seguir creciendo tanto en el deporte como en las redes sociales, espacios donde aprendió que compartir su historia también puede ayudar a cambiar miradas.

El atleta roquense Bautista Palacios durante un entrenamiento en la pista local. (Foto: Andrés Maripe)

“Me gustaría que el contenido que hago le llegue a mucha gente”, dice. Además del deporte, Bautista encontró en las redes sociales otra de sus grandes pasiones. En Instagram y TikTok comparte videos sobre entrenamientos, humor y situaciones cotidianas que muestran cómo es su vida desde una mirada cercana y descontracturada.

«El sueño siempre fue representar a Argentina”, confiesa Bautista, quien desde chico se acostumbró a no ponerse límites. (Foto: Gentileza)

La comunidad que construyó creció rápidamente y hoy reúne cientos de miles de seguidores que comentan, comparten y acompañan cada publicación. “Siempre quise dedicarme a crear contenido”, contó. “Y poder hacerlo ahora también es como un sueño que tenía de chico”.

Una vez en México, adelantó que también mostrará desde las redes toda la experiencia internacional, desde los entrenamientos hasta la competencia representando a la Argentina. Cada entrenamiento, cada video y cada paso parecen acercarlo un poco más a ese horizonte que imaginó desde chico. Y ahora, con una valija cada vez más cerca de estar lista, el sueño empieza a tomar forma.

Bautista en 2021. Foto archivo Diario Río Negro Andrés Maripe.

Los desafíos de Bautista Palacios de cara al Grand Prix de México

Bautista se prepara para dar un salto clave en su carrera deportiva al apuntar al Grand Prix Mundial de Para Atletismo 2026 en Tlaxcala, México, un certamen de élite internacional que se llevará a cabo del 21 al 24 de julio de 2026.

Su participación le permite validar sus marcas dentro de una de las competencias más importantes del circuito global, específicamente en su fuerte de media distancia con los 1500 metros. Además, esto le permitiría obtener la clasificación funcional internacional obligatoria.

Para llegar de manera óptima a las pistas mexicanas en julio, Bautista no para de entrenar diariamente para potenciar su aceleración en velocidad y regular su resistencia aeróbica.