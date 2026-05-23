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El Alto Valle se prepara para un sábado de mucho viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de hasta 50 km/h?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este sábado 23 de mayo. Mirá lo que se espera del clima.

Redacción

Por Redacción

Viento en ascenso en la región. Foto: archivo.

Viento en ascenso en la región. Foto: archivo.

Después de jornadas de frío intenso y heladas, el pronóstico del tiempo anticipó que la temperatura se elevará levemente durante este sábado. Sin embargo también resaltó que con este cambio, regresarán el viento y se prevé que sus ráfagas alcancen velocidades de hasta 50 km/h.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 23 de mayo

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este sábado las ciudades de Neuquén y Roca registrarán una temperatura máxima de 18°C durante la tarde, mientras que la mínima llegará hasta los 3°C.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que en general no se prevén lluvias para esta jornada, aunque el reporte resaltó que sí podrían registrarse viento con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En tanto las ráfagas serán mucho más intensas: se esperan velocidades de entre 43 y 50 km/h.

Respecto a las franjas horarias más complicadas, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, estas serán durante la noche, en la tarde se registrarán las velocidades más leves.


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Después de jornadas de frío intenso y heladas, el pronóstico del tiempo anticipó que la temperatura se elevará levemente durante este sábado. Sin embargo también resaltó que con este cambio, regresarán el viento y se prevé que sus ráfagas alcancen velocidades de hasta 50 km/h.

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