El Alto Valle se prepara para un sábado de mucho viento: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de hasta 50 km/h?

Después de jornadas de frío intenso y heladas, el pronóstico del tiempo anticipó que la temperatura se elevará levemente durante este sábado. Sin embargo también resaltó que con este cambio, regresarán el viento y se prevé que sus ráfagas alcancen velocidades de hasta 50 km/h.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 23 de mayo

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este sábado las ciudades de Neuquén y Roca registrarán una temperatura máxima de 18°C durante la tarde, mientras que la mínima llegará hasta los 3°C.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que en general no se prevén lluvias para esta jornada, aunque el reporte resaltó que sí podrían registrarse viento con velocidades de entre 23 y 31 km/h. En tanto las ráfagas serán mucho más intensas: se esperan velocidades de entre 43 y 50 km/h.

Respecto a las franjas horarias más complicadas, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, estas serán durante la noche, en la tarde se registrarán las velocidades más leves.