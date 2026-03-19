El Gobierno de Javier Milei oficializó la salida de la OMS y apuesta a definir políticas sanitarias propias

El Gobierno avanzó con su salida en la OMS.

El Gobierno nacional oficializó la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras completar el proceso iniciado en 2025. La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial y responde a la decisión de establecer políticas sanitarias sin intervención de organismos internacionales.

El proceso administrativo fue registrado por la Dirección de Tratados, a cargo de Juan Pablo Paniego, quien asentó la fecha de denuncia del acuerdo.

Salida de la OMS: los argumentos del Gobierno y las críticas a la pandemia

El Ejecutivo había anunciado la medida el 5 de febrero de 2025, cuando instruyó al entonces canciller Gerardo Werthein a iniciar el retiro. La decisión se basó en diferencias con las políticas sanitarias impulsadas durante la pandemia de COVID-19.

Entonces, el Gobierno cuestionó el rol del organismo y aseguró que promovió “cuarentenas eternas sin sustento científico”. También afirmó que la OMS “falló en su mayor prueba de fuego” durante la crisis sanitaria global.

El Ejecutivo ratificó acuerdos con la OPS para garantizar vacunas y medicamentos. Foto: Gentileza NA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que la Argentina había adherido al organismo en 1946, aunque la vigencia del acuerdo comenzó en 1948 con la aprobación de la ley 13211. Ese vínculo quedó ahora sin efecto tras el proceso de denuncia.

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que el objetivo es “priorizar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas sanitarias”. También aseguró que la medida no afectará el sistema sanitario.

Relación con la OPS, exportaciones y cambios en el sistema sanitario

El funcionario remarcó que la Argentina “no recibe financiamiento de la OMS” y afirmó que la salida permitirá administrar recursos con criterios propios. En esa línea, cuestionó que el organismo avanzó con “una agenda marcada por sesgos ideológicos” y afirmó «las decisiones en la Argentina las tomamos los argentinos”.

A pesar del retiro, el país mantendrá cooperación con otros espacios internacionales. El Gobierno confirmó el fortalecimiento del vínculo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), especialmente en la compra de medicamentos y vacunas.

El Fondo Rotatorio de la OPS continuará como herramienta central para el acceso a insumos sanitarios. Según datos oficiales, este mecanismo garantiza la provisión de vacunas a más de 170 millones de personas en la región.

En paralelo, acuerdos recientes permitirían ampliar exportaciones de productos farmacéuticos. “Argentina va a exportar más de USD 250 millones por año”, afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, en diálogo con Infobae.