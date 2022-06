La situación judicial de Milagro Sala: once causas en contra y por qué el Presidente no la indulta

Ayer el presidente Alberto Fernández visitó a la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra internada desde el lunes en una clínica privada en Jujuy, y dijo que «se ha instaurado un sistema de clara persecución» contra ella. La líder del Movimiento Barrial Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 después de más de un mes de acampe en la plaza frente a la Casa de Gobierno en protesta por las medidas que implementó el gobernador, Gerardo Morales (UCR), para el registro de cooperativas.

Tras el encuentro, Fernández explicó por qué «no puede indultar» a la dirigente social. Sala «ha sido juzgada por tribunales provinciales» y «quien puede indultarla es el gobernador de la provincia», aseguró. «Les pido a los que me piden que indulte a Milagro que lean la Constitución. No me pueden pedir que haga un gesto que sea contradecir a la Constitución«, subrayó en una entrevista con C5N.

Según un relevamiento del sitio Infobae estas son las diferentes causas penales:

PIBES VILLEROS: Es la condena a 13 años de prisión. Es la causa más grave en su contra. Allí se investiga si Sala fue la jefa de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios provinciales y cooperativistas que defraudó al Estado con fondos recibidos para la construcción de viviendas sociales y llevó adelante distintas extorsiones. En el juicio desfilaron más de un centenar de testigos. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy. La defensa llegó con un recurso extraordinario a la Corte Suprema. La Procuración solicitó desestimar los pedidos. El caso está a estudio del máximo tribunal.

MEGACAUSA: La investigación analiza el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala. Allí también está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. Se solicitó la elevación a juicio.

LAVADO DE DINERO: Es un desprendimiento de la investigación por la megacausa en donde se investiga tanto a la dirigente como a su familia. Hay un requerimiento de elevación a juicio.

HUEVAZOS: Es la causa en donde se la señala como instigadora a los huevazos que se tiraron contra el actual gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy en 2009. La causa tramitó en la justicia federal por la condición de senador de Morales. En 2016, Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado “en su carácter de instigadora”, mientras fue sobreseída por la figura de amenazas porque el TOF de Jujuy consideró en ese momento que esa acción estaba prescripta. Pero Casación, en junio de 2017 intervino, agravó el tipo penal a “amenazas coactivas” y dispuso que debía emitirse una nueva sentencia. El TOF jujeño agravó la pena para Sala, sumándole seis meses de condena al fallo dictado, situación que llevó a los abogados defensores a recurrir nuevamente esa sentencia. En agosto del 2021, Casación, anuló la condena a tres años de prisión en suspenso dictada contra la líder de la Tupac Amaru y otros dos personas de su espacio -Ramón Salvatierra y Graciela López. Entendió que la causa por daños y amenazas ya estaba prescripta. Pero la querella apeló esa decisión y la defensa entiende que ya prescribió. El tema busca una respuesta en la Corte Suprema.

BOMBACHAS: Es la única causa en la que ya tiene condena firme. Se trata de un expediente en el que se acusó a la líder de la Agrupación Tupac Amaru de llamar por teléfono a una comisaría y amenazar los policías para que abortaran un procedimiento contra otra dirigente social. Sala fue absuelta en 2018 por el delito de “inducción a cometer el delito de amenazas agravadas” pero la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión: la condenó a cuatro años. Apelación mediante, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy confirmó la condena pero la redujo a dos años. La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso que llegó a esa instancia y dejó así la sentencia firme. Ahora la polémica es por su cumplimiento: la querella entiende que debe cumplir prisión efectiva hasta febrero de 2023, mientras que la defensa que debe computarse el tiempo que pasó ya detenida.

CAMPO VERDE: La justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, por los que Sala está acusada de ser instigadora. La causa se encuentra para iniciar juicio oral y público en el Tribunal en lo Criminal N° 1.

ROBO DE CAUSA: se trata de una investigación en donde se acusa a un abogado de haber sustraído un expediente de una causa en trámite (”Balacera”). Allí se acusa a la dirigente de ser autora mediata de la sustracción de ese expediente. Esa causa tiene fecha de debate en agosto próximo.

LESIONES GRAVES: Sala fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de “lesiones graves” premeditadas contra Luca Arias, otro dirigente social, en 2006. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, que declaró que por el tiempo transcurrido por la detención de Sala en el marco de esta causa, la pena ya estaba cumplido la pena y se ordenó su libertad. La defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, que declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a Milagro Sala.

ACAMPE: Fue la causa por la que se ordenó la prisión preventiva contra Sala por “instigación a cometer ilícitos y tumulto”. Fue cuando Tupac Amaru tomó la plaza central de San Salvador de Jujuy en los primeros días del gobierno de Morales. La causa fue elevada a juicio oral en 2019. Otra parte de la causa, por un delito contravencional, ya fue cerrada.

BALACERA: La dirigente fue acusada como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa. El hecho, que se llamó “balacera de Azopardo”, ocurrió en 2007, cuando una niña de 11 años resulto gravemente herida. Milagro Sala fue absuelta por el beneficio de la duda por el Tribunal en lo Criminal N° 2. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.

TENTATIVA DE PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA: Sala fue denunciada por haber ordenado el secuestro de un bebé para intimidar a una familia. El juez dictó el sobreseimiento.