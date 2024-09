La tensión entre mapuches y operadoras de Vaca Muerta llegó a Wall Street: «Grave y urgente situación»

El lonco Jorge Nawel en representación de la Confederación Mapuche de Neuquén, Consejo zonal Xawvnko, llegó hoy a la sede del Comité de la Bolsa y Valores de Nueva York en Wall Street con el objetivo de denunciar ante las autoridades «la grave y urgente situación de amenaza a la vida, la cultura, la salud y seguridad de comunidades mapuche».

Según informó la Confederación Mapuche de Neuquén, el lonco fue recibido este jueves por la Directora de Operaciones de la Comisión Bolsa y Valores de Nueva York Sra Tara Scavo y el Director de Seguridad Mark Pagano.

«Ante ellos pudo manifestar las graves consecuencias de una técnica como el Fracking que ha invadido nuestras vidas y que mantiene bajo amenazas nuestra proyección político cultural social como Pueblo Mapuche», indicaron en un comunicado.

Además, el lonco «pudo señalar a ambos funcionarios que no es posible que las decenas de empresas que invierten en esa bolsa no cumplan en Vaca Muerta con la “debida diligencia” que le exige la norma vigente que en la medida que no se respeten los derechos son co-responsables con el Estado de esas violaciones y en consecuencia no se puede garantizar seguridad jurídica en Vaca Muerta».

Junto con esto, el lonco presentó a ambos funcionarios un documento con Anexos que fundamentan cada una de las denuncias expresadas de palabra. «Antecedentes, causas judiciales, fallos de la Corte Suprema, estudios técnicos que justifican el estado de grave conflicto entre la explotación sin controles adecuados ni del Estado ni de la industria sobre los impactos y consecuencias que padecemos día a día», aseguraron.

«Respetamos el pedido que formularon de no fotografiar ni grabar el diálogo. La respuesta o reacción ahora la esperamos y ha quedado en sus manos», señalaron.

«Más allá de la conciencia que podamos generar en este organismo que se sostiene lucrando con industrias donde la vida humana o la destrucción de culturas quedan subsumidas por el objetivo de lucro o de ganancias rápidas, comenzaremos a realizar una tarea de identificar cada una de las fuentes de financiamientos y definir acciones ante ellos, para que asuman la decisión de revisar la conducta, la práctica, los actos de violación de derechos territoriales y políticos del pueblo mapuche o decidan seguir financiando y lucrando con sus Planes de Muerte», concluyeron en el comunicado.