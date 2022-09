La UCR avanza con sus candidaturas, mientras Juntos por el Cambio busca consensos en Neuquén

«Lo prudente para Juntos por el Cambio sería definir no más allá del mes de octubre, a mediados o al final. Si el oficialismo tiene definidos sus candidatos para el 13 de noviembre, en cualquier momento pueden convocar a la elección general, y nosotros deberíamos tener resueltas nuestras candidaturas», dijo Juan Peláez, el precandidato a intendente de Neuquén por la UCR en JxC.

Los contendores internos visibles, están en el PRO. Leandro López se postuló como el precandidato de esa fuerza para la intendencia capitalina y Francisco Sánchez, como precandidato a gobernador quiere disputar el espacio con el candidato de la UCR, Pablo Cervi.

Ante la imposibilidad de dirimir la interna de la coalición (si era cerrada o abierta), y la espera de cómo se unirá el sobischismo (como Democracia Cristiana o Encuentro Republicano Federal) la UCR puso primera en la búsqueda de instalar imagen.

«El radicalismo avanzó porque decidimos nuestras candidaturas en julio, en varias localidades. También diputados provinciales, concejales y proclamamos a Pablo Cervi como nuestro candidato a gobernador. Llevamos a la mesa de Neuquén de Juntos por el Cambio y ofrecemos la candidatura: algunos nos acompañaron y nos encontramos con otros candidatos», sostuvo Peláez.

Agregó que no lograron acordar y esto derivó en el plazo programado de la interna para el 25 de septiembre, se cayera.

El oficialismo va a convocar a una elección general «ni bien finalice su interna, así es que nosotros deberíamos tener resueltas nuestras candidaturas a gobernador antes de que el gobernador convoque a la general», insistió.

Recordó que si para octubre o noviembre no logran el consenso o el acuerdo de cómo elegir al candidato a gobernador, la mesa nacional de Juntos por el Cambio «definiría un mecanismo para las provincias que como Neuquén, no tienen PASO y no logran consensuar».