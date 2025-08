La UCR de Neuquén no presentará lista en octubre y Pablo Cervi podría ser candidato de La Libertad Avanza

El reseteo de la política partidaria que comenzó en el 2023 con los resultados electorales a nivel nacional y provincial sigue dejando coletazos que impactarán en las legislativas del 26 de octubre. A la decisión del Movimiento Popular Neuquino de no presentarse en estos comicios se sumó este fin de semana la Unión Cívica Radical.

El partido reunió el sábado a la mañana a su Convención Provincial y resolvió, por unanimidad, no participar en la disputa por las seis bancas de diputados y senadores que pondrá en juego Neuquén este año.

Será la primera vez, al menos en las décadas recientes, que el radicalismo no juega en una contienda electoral como la que se dará en octubre. Sin embargo, esto no significaría, necesariamente, que no haya dirigentes del partido integrando una boleta.

Es el caso del diputado nacional Pablo Cervi, quien reconoció a Diario RÍO NEGRO que hay conversaciones avanzadas con La Libertad Avanza para participar de la lista, aunque todavía sin definición del lugar. La versión que corre con más fuerza en estos días es que su nombre esté en la boleta de diputados.

El legislador es uno de los “radicales con peluca” que se alineó a la presidencia de Javier Milei y tiene buena relación con Nadia Márquez, quien quedó a cargo del partido libertario a nivel provincial.

La decisión de la UCR de no participar orgánicamente en la elección del 26 de octubre le allanaría el camino para presentarse con un armado extrapartidario y evita la dispersión de votos que se dará en otros distritos donde el partido sí irá a las elecciones.

Esto porque hay sectores internos que se mantienen en oposición al gobierno nacional como es el de Martín Lousteau.

«Un partido casi destruido»

El diputado provincial César Gass dijo ayer a este diario que coincidía con la decisión de la Convención de no presentar lista en octubre porque “no estaban dadas las condiciones con un partido que está muy venido abajo, casi destruido”.

“Nos empezamos a reencontrar para buscar una identidad y salir adelante, pero eso en dos días no se hace”, planteó.

Analizó que, de haberse presentado, iba encaminado a obtener un resultado “magro” y sostuvo que “hay que construir otra cosa ver para adelante”. “La decisión me pareció correcta”, definió.

Para Gass, el punto de inflexión dentro del derrotero del radicalismo en Neuquén fue la integración, en 2023, al espacio del gobernador Rolando Figueroa.

Hubo dirigentes que no acordaron con esa postura como fueron los propios Cervi y Gass, mientras que otras figuras como Juan Peláez se pusieron al frente del armado. Este último, hace pocos meses, terminó distanciado del gobierno provincial y renunciando al cargo de secretario de Producción que había asumido al inicio de la gestión.

La UCR viene de haber integrado la alianza Juntos por el Cambio en los últimos años y lleva décadas sin disputar una elección con su sello en solitario.