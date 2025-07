Un exfuncionario de Rolando Figueroa criticó al gobierno por el desalojo a mapuches: «¿Era necesario?»

A tres meses de su renuncia al gobierno de Rolando Figueroa, el exsubsecretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, parece haber devenido definitivamente en un opositor. El radical publicó un extenso texto en el que criticó el desalojo del acampe mapuche en Casa de Gobierno y lo calificó como «un retroceso en nuestra convivencia ciudadana».

Peláez acompañó su «carta abierta» con una fotografía del operativo policial y un documento que había compartido la Confederación Mapuche para afirmar que una de las cuatro comunidades que reclaman la entrega de las personerías jurídicas, la Ragilew Cárdenas, tenía dictamen favorable de la Inspección de Personas Jurídicas para obtenerla.

El exfuncionario, quien renunció al gobierno en abril y fue reemplazado por Diego García Rambeaud, se preguntó «quién está mintiendo» al contrastar lo que dijo el gobierno respecto de que los trámites no estaban finalizados.

«Frente a la exposición de estos documentos por parte de las comunidades mapuches en sus redes sociales, que desmienten el relato oficial, el gobierno debió ofrecer una explicación clara. Lamentablemente, no lo hizo. Y si el gobierno mintió, esto es grave», sugirió Peláez.

Juan Peláez contra una medida «drástica»

Peláez también se preguntó si «era necesario» el desalojo. Planteó que la Casa de Gobierno «técnicamente» no estaba tomada y que los manifestantes estaban en la vereda. «Si el acceso al edificio no estaba completamente bloqueado, ¿era realmente necesario proceder con el desalojo? En mi opinión, no lo era», planteó.

Comparó que no se tomó la misma medida con los «ceramistas que varias veces cortaron la Ruta 7» y cuestionó que se haya tomado una medida «tan drástica» frente a una protesta «en la que la gente simplemente se encontraba sentada en la vereda, sin bloquear el paso de vehículos, de transeúntes ni impedir el trabajo de los empleados».

Los manifestantes se habían encadenado y se habían instalado «con mesas, sillas, fogones, ocho equinos, cinco caprinos, pallets de maderas, placas de durlock, gazebos, motosierras, baño químico, entre otros elementos», según denunció la Fiscalía de Estado.

Juan Peláez y el coqueteo libertario

Para el exsecretario de Producción, la protesta estaba «en línea hasta con los principios del Protocolo Bullrich, que establece la intervención de las fuerzas de seguridad solo cuando las protestas afectan la libre circulación, algo que no ocurría en este caso».

«Lo sucedido el domingo pasado fue un hecho lamentable, un retroceso en nuestra convivencia ciudadana. A nadie le agrada este tipo de protestas, especialmente cuando involucran animales en pleno centro. Tampoco a los propios manifestantes les resulta cómodo estar allí», dijo Peláez.

«Sin embargo, lo que es cierto es que las comunidades mapuches, a pesar de ciertas avivadas de algunos que deslegitiman otros reclamos justos, tienen una historia de integración pacífica que contrasta con lo que ocurre en provincias vecinas como Río Negro o Chubut, donde ha habido actos de violencia y terrorismo, algunos de los cuales han incluido muertes», planteó.

Tanto Figueroa como Peláez habían mostrado que la salida del gobierno se daba en buenos términos, aunque rápidamente el radical comenzó a mostrarse crítico del gobierno y hasta hubo versiones de un coqueteo con La Libertad Avanza. En una publicación anterior, había cuestionado al fiscal de Estado, Raúl Gaitán. Dijo que el organismo funciona como una «caja legal» que «nadie se anima a tocar».