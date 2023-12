Las Grutas y un lado B para turistas: ¿qué pasa en el hospital?

“La atención está garantizada. No se va a dejar de recibir ni de asistir a ningún paciente, pero puede pasar que si llegan con algún familiar se los mande a comprar la medicación que requieran, si justo eso que se precisa está en falta. Hoy, 28 de diciembre, contamos con todo. Pero no sabemos qué puede ocurrir con el correr de los días”.

Con estas palabras Paula Iaquinta, la directora del hospital “Aníbal Serra” de San Antonio Oeste, habló en Río Negro Radio de la realidad que atraviesa el nosocomio, que se convertirá en clave en el comienzo de las vacaciones de verano debido a su cercanía con el balneario Las Grutas.

Es que la villa turística, aunque cuenta con hospital propio (el Violeta Villalobos) tiene al “Serra” como sostén esencial, porque es el centro cabecera de la localidad y posee una complejidad mayor.

Las declaraciones de la directora llegaron tras la viralización de un posteo que, a través de redes sociales, realizó la farmacéutica de la entidad, Cintia Mirano, que, ante la falta de remedios, aconsejó que los turistas que viajen al balneario lo hagan con “un botiquín de emergencia, bastante dinero extra para comprar insumos y sin olvidar su medicación crónica».

“La farmacéutica actuó en un momento de desesperación ante la falta que constató, porque la situación es crítica. Y lo que nos pasa no se escapa a la realidad que, a nivel nacional, se vive en el resto de los hospitales. Más allá de lo que ocurre en Río Negro» comenzó a explicar Iaquinta.

«Los presupuestos quedaron bajos y los medicamentos aumentaron un 70%, y tampoco se consiguen. Hay prestadores que, además, no te venden insumos, no sé si por especulación o por qué causa. El Ministerio provincial se está ocupando de conseguir medicación y de que los fondos lleguen. Por eso hoy, puntualmente, tenemos lo necesario para asistir. Pero la realidad no escapa a esta crisis y podría llegar a ser verdad que alguien llegue y nos encontremos con un faltante” completó la mujer.

“La atención está garantizada, y eso es importante remarcarlo. Pero hace ya varios meses que estamos con este tema. Los pacientes respondieron bien cuando de repente no contábamos con un medicamento puntual y pedíamos que fueran a buscarlo, para que se los apliquemos. Algo similar podría ocurrir también este verano, con algún turista” destacó.

Por otra parte advirtió que se hace un uso inadecuado de la atención en guardia, y eso también influye en momentos donde los remedios no abundan.

“A veces viene una persona por un dolor de muelas hoy, mañana, pasado…Vuelve pese a que ya en la primera visita, tras la asistencia, se le indicó visitar al dentista. Pero sigue apelando a la atención de urgencia, para evitar ir al odontólogo. Estas actitudes complican nuestra planificación, porque en cada ingreso se le coloca la medicación inyectable de la guardia» contó la médica.

Relató además que “si la persona viene sola y con una dolencia lo asistimos con lo que tenemos. Si llegan acompañados y hay una falta les indicamos lo que se necesita, si es que pueden ir a comprar. Hasta el momento, la recepción fue buena” dijo.

“La gente no va a dejar de venir al balneario porque tengamos una ampolla de más o de menos-reflexionó- Pero es necesario que conozcan esto y que no olviden su medicación si son pacientes crónicos, porque a veces se confían y acuden al hospital, pero en momentos así la insulina y algunos otros medicamentos similares podrían estar en falta. Hoy tenemos todos, pero mañana no sabemos, porque la crisis está” finalizó la directora.

