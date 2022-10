Las neuquinas, lejos de los sueldos “tope de gama” de las empresas

De 2007 a 2022 la proporción de mujeres sobre el total de personas asalariadas del sector privado pasó de 24,8% a 27,5% en Neuquén. Esto significa que en 15 años la tasa de feminización en las empresas creció apenas 2,7 puntos porcentuales.

Los datos fueron publicados por el ministerio de Economía de la Nación, que analiza la evolución por rama y por provincia. Queda por fuera el trabajo en el sector público y el informal.

La diferencia en la participación laboral es una de las desigualdades de género estructurales: al ser notablemente menor que la de los varones restringe las posibilidades de independencia económica de las mujeres, afectando sus ingresos actuales y condiciona los futuros, ya que el último informe oficial sobre brechas elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género indica que solo el 12,1% de las mujeres en edad jubilatoria (entre 55 y 59 años) cuentan con más de 20 años de aportes.

Volvamos a analizar la tasa de feminización en las empresas: las que trabajan en Neuquén en el sector privado ¿dónde lo hacen?

Tienen mayor inserción laboral en firmas de servicio. La principal es la enseñanza, con una tasa actual del 75,4%. Le sigue salud y servicios sociales con un 69,9%. El sector de alojamiento y gastronomía tiene una proporción de mujeres del 55%, y finanzas y seguros alcanza el 52,3%.

Estas ramas no son justamente las que tienen los sueldos “tope de gama”, todo lo contrario. De acuerdo a los datos del ministerio de Desarrollo Productivo el salario bruto (de bolsillo) promedio privado más alto en Neuquén es el del sector de petróleo y minería ubicado en $469.406. En ese rubro la proporción de mujeres alcanza el 9,7% (ver aparte). Alojamiento y gastronomía, con una tasa de feminización que supera el 50%, tiene el salario bruto promedio más bajo: $95.807. Un escalón por encima está el rubro enseñanza: $96.471.

El sector que tiene la tasa de feminización más baja, tanto a nivel nacional como provincial, es el de la construcción. En Neuquén, en 2007, había una proporción de mujeres del 4,7% y en 2022 trepó al 7,9%.

Enseñanza es la rama con mayor proporción de mujeres del sector privado en Neuquén: 75,4%. Foto Florencia Salto.

Hay un aspecto más a ponderar y es la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres, que en el segundo semestre de 2022, llegó al 25,3%.

En definitiva los varones participan en un porcentaje mayor en el mercado laboral formal, son empleados en actividades mejor remuneradas y además destinan menos tiempo a las tareas domésticas y de cuidado. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 de Indec señala que en la región patagónica las mujeres le dedican a estas labores un promedio diario de 5:35 horas y los varones 3:28 (ver aparte).

Salud ocupa el segundo puesto de tasa de feminización: 69,9%. Foto Florencia Salto.

Si esta es la situación de las trabajadoras registradas del sector privado, cuan profundo es el abismo para quienes ni siquiera llegan a tener un empleo de calidad. La tasa de desocupación de las mujeres en Argentina, al segundo trimestre de 2022, fue de 7,8%, y en la franja de 14 a 29 años llegó al 13,9%.

A paso de tortuga

La tasa de feminización en el rubro petrolero es una de las que más lento creció en estos 15 años. En 2007, en Neuquén, era de 5,6%, pasó a 6,1% en 2008 y recién saltó a 6,9% en 2015. El pico fue en 2019 con 8,7%. Durante la pandemia de covid-19 se mantuvo en 9,3% y en 2022 llegó a 9,7%.

La situación no varía demasiado en el resto de las provincias petroleras.

En Chubut la tasa actual es de 8,2%, en Santa Cruz del 7%, en Mendoza de 7,3%, en Río Negro de 9,3% y en La Pampa de 8,6%.

En 2021 el Frente de Todos presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley que proponía un régimen de incentivos fiscales para que las petroleras contraten no solo mujeres, sino gays, lesbianas, travestis, trans, no binarias, que son personas que ni siquiera están incluidas en las mediciones estadísticas respecto de empleabilidad. Hasta ahora no ha avanzado.

El sector público ha incorporado a las disidencias sexuales, especialmente a personas trans y travestis, en el empleo formal fijando un cupo. En Neuquén se ha legislado en municipios, no así a nivel provincial, pese a que es una demanda del activismo.

La desigualdad en las cargas de cuidado

Uno de los aspectos centrales que condiciona la participación de las mujeres en el mercado laboral es la distribución de las tareas no pagas, ¿cuáles son? las domésticas (preparar y servir la comida, lavar, limpiar la casa), las de cuidado (si hay niñas o niños en la familia darles de comer, bañarlos, llevarlos a la escuela, prepararlos para dormir, jugar, atenderlos si se enferman), y las de apoyo a otros hogares o de voluntariado (por ejemplo en organizaciones sin fines de lucro).

Los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 de Indec indican que el 9 de cada 10 mujeres en Patagonia realiza trabajo no remunerado, mientras que en el caso de los varones lo hace el 7 de cada 10. Esta diferencia no solo se registra en la carga, sino en el tiempo: las mujeres destinan a estas labores un promedio diario de 5:35 horas y los varones 3:28.

El mismo relevamiento señala que en esta región el 38,6% de las mujeres están ocupadas (forman parte del mercado laboral) y destinan un promedio de 7:13 horas diarias. Los varones ocupados representan el 53,3% con 8:51 horas diarias promedio.

Esto significa que las mujeres tienen una tasa de participación superior a la de los varones en el trabajo total (el no remunerado y el de la ocupación) y se debe a que planifican, organizan y ejecutan tareas que no son reconocidas socialmente, por las cuales no perciben ningún ingreso y que se llevan gran parte del tiempo de su vida.

Aquellas que por su posición económica delegan este trabajo se apoyan en otras mujeres: el servicio doméstico fue la tercera rama con mayor porcentaje de empleadas a fines de 2021, según el último informe sobre brechas de género de la dirección de Economía, Igualdad y Género. Es uno de los sectores con mayor nivel de informalidad lo que impacta luego en la seguridad social: más del 85,7% de las trabajadoras que se jubilan en Argentina, lo hace a través de una moratoria previsional.